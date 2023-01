Osmero osumnjičenih Hrvata za pokušaj trgovanja djecom još čeka da ih puste iz zambijskog pritvora kako bi se branili sa slobode, no još uvijek se čeka administracija. Reporterka Provjerenog Danka Derifaj iz Zambije javlja tko će biti svjedok na ročištu u ponedjeljak.

Kada će izaći iz pritvora, osumnjičeni Hrvati još uvijek ne znaju. Ispunili su sve uvjete za jamčevinu te su u tijeku razgovori s osobama iz Zambije koji jamče za njih. Morali su platiti i boravišnu vizu. O administraciji sada ovisi hoće li izaći iz pritvora sutra ili sljedeći dan.

U zambijskom zatvoru Hrvati su proveli gotovo mjesec i pol.

Bernie Muyangwa, koordinator nevladine Udruge za pravosuđe, objašnjava kako pravni put tek počinje. O konkretnom slučaju ne smije, ali kazne mogu biti drastične.

"Ako niži sud ne nađe temelje za presudu, onda će biti prebačeni na viši sud. Jer prema zakonima, slučajevi koji mogu značiti i doživotan zatvor, idu na viši sud", rekao je Muyangwa.

Na pitanje koja je kazna ako ih se proglasi krivima, odgovara: "To će značiti da mogu dobiti kaznu i doživotnog zatvora jer je minimum 20 godina. Znači, od 20 godina do doživotne kazne", kaže.

No za takvo nešto nikada nije osumnjičen netko iz Europe.

"Okolne zemlje dovele bi ženu i djecu iz drugih zemalja bez znanja vlasti pa su nekada ljudi optuženi, ali nije bilo dokaza. Jer ako se nitko nije žalio da su mu djeca ukradena ili oteta, tko si ti da me optužiš?" kaže. Dok proces traje, djeca su pod nadležnosti zambijskog suda dok se ne utvrdi traži li ih tko iz Konga. Reporterka Provjerenog Danka Derifaj o najnovijim informacijama iz Zambije kaže:

"Uspjeli smo potvrditi informaciju da će među šest svjedoka koje će državno tužiteljstvo izvesti pred ponedjeljak na sud biti i majka jednog od četvero djece iz Konga. Danas cijeli dan na sudu traju intervjui zambijskih državljana koji će jamčiti kako bi se mogli braniti sa slobode, to je proces koji traje. Nije dovršen danas do kraja.

Rekli su nam da bi se to moglo dogoditi sutra. Onog trenutka kad sud odobri svih 16 zambijskih državljana koji će jamčiti, Hrvati će biti pušteni na slobodu. Hoće li to biti sutra ili preksutra, s našim iskustvom o zambijskoj administraciji, trebamo uzeti s rezervom", kaže Derifaj.

Na pitanje kako dolaze do informacija, odgovara: "Jako je teško, sve treba provjeriti nekoliko puta, nitko ne želi ništa govoriti. Od službenih izvora gotovo je nemoguće dobiti potvrdu. Za ilustraciju, danas smo pokušali dobiti službenu izjavu Imigracijskog ureda, s obzirom na to da su jučer Hrvati uplatili novac za produljenje boravišne dozvole. Kao odgovor prvo smo dobili ponudu da platimo let i put njihovu službeniku iz Lusake do Ndole da bi nam on u Ndoli dao izjavu.

To je otprilike pet i pol sati vožnje automobilom, a postoje i međugradski letovi. Ili da pošaljemo na memorandumu Nove TV s potpisom originalni dokument poštom te će nam oni za nekoliko dana odgovoriti hoće li nam tko moći dati izjavu, pa onda neka mi dođemo u Lusaku po izjavu. Eto, tako to izgleda", kazala je Derifaj.

