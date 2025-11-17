Hram u plamenu zbog turista: Trokatni paviljon srušio se pred očima šokiranih posjetitelja

Turist je okrivljen za požar koji je zahvatio sveti kineski hram nakon što je, prema rezultatima istrage, nepravilno koristio tamjan i svijeće. Požar je izbio 12. studenoga u paviljonu Wenchang na planini Fenghuang u gradu Zhangjiagang, u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu.

Dramatične snimke s mjesta događaja prikazale su trokatni paviljon potpuno obavijen plamenom, dok se gusti crni dim dizao u nebo.

U jednom trenutku veliki dijelovi drvenog krova srušili su se, a cijela zgrada pretvorila se u zgarište. Srećom, dužnosnici su potvrdili da nije bilo ozlijeđenih niti se požar proširio na obližnja šumska područja.

Istražitelji su utvrdili da je požar izazvao posjetitelj hrama koji je nepažljivo rukovao tamjanom i svijećama, što je dovelo do zapaljenja drvene konstrukcije.

Vlasti ističu da paviljon Wenchang, iako je dio hramskog kompleksa, nije sadržavao kulturne relikvije.

The historic 1500-year old Yongqing Temple in China caught fire. pic.twitter.com/FalWqeLH4s — Current Report (@Currentreport1) November 13, 2025

Lokalna uprava ističe da će se, kada istraga bude dovršena, poduzeti daljnje mjere te dodatno ojačati sigurnosni standardi kako bi se smanjio rizik od budućih požara. Očekuje se i početak radova na obnovi paviljona, a vlasti najavljuju da će on biti obnovljen u skladu s tradicionalnom arhitekturom tog područja, piše Daily Mail.