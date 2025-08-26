Hoće li von der Leyen zbog izbora u Njemačkoj podnijeti ostavku? "Ponovo bi mogla biti prva u nečemu"

Njemačkog kancelara Friedricha Merza nedavno su pitali hoće li Njemačka 2027. godine dobiti prvu predsjednicu?

"To bi bilo dobro", rekao je Merz, ali popis mogućih kandidatkinja je jako kratak.

U vladinim krugovima se, kako piše Spiegel, nedavno čulo da CDU-ov šef razmatra i jedno drugo ime: Ursula von der Leyen. Ona je za predsjednicu Europske komisije izabrana u srpnju 2024., a njemački predsjednički izbori u veljači 2027. značili bi da funkciju mora napustiti prije isteka mandata i da bi Njemačka izgubila najvažniju poziciju u Bruxellesu.

Ipak, postoji nekoliko razloga zašto bi ta ideja mogla biti privlačna — posebno za von der Leyen, za koju odlazak ne bi bio znao kraj niti korak natrag u karijeri. Ponovno bi bila prva u nečemu: bila je prva njemačka ministrica obrane, prva predsjednica Europske komisije i prva predsjednica Njemačke.

CDU bi se, s druge strane, mogao pohvaliti da je, nakon prve kancelarke Angele Merkel, dao i prvu predsjednicu.

"Istina, Ursula von der Leyen ne zrači toplinom, ali ima intelektualnu oštrinu i predsjedničko dostojanstvo koje ta funkcija zahtijeva. O nedostatku alternativnih kandidata da ne govorimo. I tako bi Merz mogao izbjeći svoj teoretski najgori scenarij: Što ako Zeleni predlože Angelu Merkel kao kandidatkinju?", zaključuje Spiegel.