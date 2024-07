Hoće li otkriti gdje je Dankino tijelo? Muškarac koji je priznao da je zadavio djevojčicu tražio novo saslušanje

Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić nestala je 26. ožujka u Banjskom Polju kod Bora u Srbiji. Njezini su roditelji nekoliko puta ispitivani u policiji, nakon čega su 4. travnja uhićeni Srđan Janković i Dejan Dragijević zbog sumnje da su dijete, koje je samo izišlo na ulicu, udarili automobilom, ubacili je u vozilo, nakon čega je Dragijević, prema njegovu priznanju, djevojčicu zadavio rukama.

Prema iskazu osumnjičenog Dragijevića (40) iz sela Zlot kod Bora, on je dijete ubio 26. ožujka. Pored njega je bio i Janković, njegov kolega iz JKP-a Vodovod. Tijelo su istog dana prevezli na deponij, ali su ga premještali. Janković je sve to negirao dva puta u tužiteljstvu.

Pročitajte i ovo Pomak u istrazi Zašto je dosad šutio? Otkriveno tko će svjedočiti u petak i zašto je taj svjedok ključan

Dragijevića će saslušati u četvrtak, potvrđeno je za Blic iz Višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru.

On je nakon uhićenja priznao ubojstvo Danke Ilić i u policiji i u tužiteljstvu ga detaljno opisao.

"Naveo je da je on bio suvozač u službenom automobilu Fiat Panda, dok je za volanom bio njegov kolega Srđan Janković. Također, priznao je da je Janković autom oborio djevojčicu koja je sama bila na putu, a da ju je on potom unio u vozilo na zadnje sjedište i golim je rukama zadavio", podsjeća Blicov izvor i dodaje da iako je osumnjičeni Dragijević do detalja opisao zločin i priznao svoju, ali i otkrio ulogu svoga kolege, osumnjičenog Jankovića, on nije želio otkriti gdje je tijelo djevojčice.

Pročitajte i ovo novo ispitivanje Novi obrat u slučaju Danke Ilić: Drugi osumnjičeni za ubojstvo želi promijeniti svoj iskaz?

"Rekao je da su tijelo potom odnijeli na deponij na Starobanjskom putu, ali da je on tijelo premjestio dva dana kasnije, 28. ožujka. Međutim, točnu lokaciju nije otkrio", podsjeća izvor.

Nije poznato zbog čega je Dragijević odlučio ponovo zatražiti saslušanje.

"On je preko odvjetnika tužiteljstvu poslao pisani podnesak u kojem je naveo da želi da ga tužitelj ponovo sasluša kako bi razjasnio svoj ranije dani iskaz", kaže izvor i podsjeća da je drugi osumnjičeni, Srđan Janković, nakon obrane šutnjom, prije oko mjesec dana odlučio promijeniti obranu, pa je negirao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret.