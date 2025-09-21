Što želi Hrvatska u Japanu? Plenković poručio: "Postoje još neistražene mogućnosti"

Otvoren je Gospodarski forum Japan – Hrvatska tijekom Nacionalnog dana Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, Hrvatska gospodarska komora (HGK) organizirala je sudjelovanje oko 60 hrvatskih tvrtki, od prehrambenog sektora do IT-ja, koje traže nova partnerstva, priopćio je u nedjelju HGK.

Uz pomoć partnera, Gospodarske i industrijske komore Osake (OCCI) i Japanske organizacije za vanjsku trgovinu (JETRO) organizirani su B2B sastanci sa 100-tinjak japanskih poduzetnika.

Burilović: Snažan oporavak gospodarskih odnosa s Japanom

"U prvoj polovici ove godine zabilježili smo snažan oporavak gospodarskih odnosa s Japanom. Izvoz je značajno porastao što je znak da hrvatski proizvodi i usluge sve snažnije pronalaze svoje mjesto na japanskom tržištu. Hrvatska nudi strateški geografski položaj, stabilnost i pravnu sigurnost, pristup europskom tržištu i kompetentne ljude. Japan, s druge strane, donosi tehnologiju, kapital i inovacije. Zajedno možemo stvarati snažna partnerstva", poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

U prvih šest mjeseci Hrvatska bilježi značajan rast izvoza od 65 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dodao je.

Uvoz je nešto usporio pa je tako Hrvatska u Japan u prvih šest mjeseci izvezla robe u vrijednosti nešto većoj od 37 mil. USD, a uvezla je gotovo 35 mil. USD vrijedne robe.

Sveukupna razmjena je tako na 72,1 mil. USD što je oko 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Plenković: Postoje još neistražene mogućnosti za jače povezivanje

"Naša robna razmjena je stabilna, ali uvjereni smo da postoje još neistražene mogućnosti za jače povezivanje. Hrvatska u Japan izvozi vrlo cijenjen proizvod na japanskom tržištu - tunu vrhunske kvalitete. Potencijale za širenje suradnje pak vidimo u automobilskoj industriji, energetici, visokoj tehnologiji te zelenoj i digitalnoj tranziciji", izjavio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

Naglasio je da je Japan jedno od najjačih svjetskih gospodarstava kojemu Hrvatska može biti značajan geostrateški partner u Europi.

U pratnji premijera Plenkovića su i ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Izvoz ribe, prvenstveno tuna, čini više od dvije trećine ukupnog izvoza u Japan

Hrvatski izvoz u Japan je vrlo koncentriran, riba i to prvenstveno tuna čini više od dvije trećine ukupnog izvoza.

Tvrtke iz prehrambene industrije, poput Jadran-Tune i Podravke u Osaki traže prilike za ponudu gotovih i svježih proizvoda tržištu Japana, dok proizvodi orijentirani na luksuz i fine dining, poput Zigante tartufa i Orgula grupe očekuju dobar prijem u sektoru gastronomije, rečeno je na skupu.

"Kao lider hrvatskog tržišta maslinovog ulja, Orgula kroz sajmove poput ANUGE, SIAL-a, PLMA-e i Expo-a gradi priču o hrvatskom ulju u svijetu. Japansko tržište, gdje se cijeni kvaliteta, vidimo kao priliku za naš Premium segment. Gospodarski forum prilika je za susrete uživo koji su temelj povjerenja u japanskoj kulturi, pa nam je važno osobno predstaviti svoju priču i proizvode", izjavio je Pjero Zekan, izvršni direktor tvrtke Orgula.

Cilj širenje izvan prehrambene niše, u logistici, visokoj tehnologiji, energetici...

Unatoč dominaciji prehrambenog sektora, u strukturi izvoza se pojavljuju i drugi proizvodi, poput obrađenog drva ili pripravaka za prehranu životinja.

Naime, jedan od primarnih ciljeva odlaska hrvatskoga gospodarsko izaslanstva u Japan je širenje izvan prehrambene niše, posebno u logistici, visokoj tehnologiji, energetici i specijaliziranoj opremi, ističe HGK.

U delegaciji je i Filix Lighting, hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju inovativnih LED rasvjetnih rješenja za vanjske, urbane i podvodne prostore.

"Filix je 99 posto izvozno orijentirana tvrtka s projektima u više od 50 država. Na japanskom tržištu, gdje smo nedavno realizirali više projekata, iskustva su izuzetno pozitivna – partneri su profesionalni i odgovorni, a povjerenje donosi iznimnu komunikaciju. Kontakti uživo poput ovih danas su nam iznimno važni jer na kraju svakog projekta posao radimo s ljudima i zbog ljudi", izjavila je Elvira Dadashova, voditeljica razvoja poslovanja tvrtke Filix.

Hrvatske IT i tehnološke tvrtke nude raznovrsna rješenja za japansko tržište

Hrvatske IT i tehnološke tvrtke nude raznovrsna rješenja za japansko tržište u segmentima digitalnih platformi, softverskih inovacija i industrijske tehnologije, dodaje HGK.

ALTPRO koji već ima ostvarenu suradnju s japanskim tvrtkama Yashima & Co., Mitsubishi Heavy Industries i Toyotom u Osaki se sastaje s partnerima, ali cilja upoznati nove potencijalne suradnike.

Japan, sa svojom bogatom pomorskom tradicijom, fokusom na održivost i rastućom potražnjom za jedinstvenim rješenjima u ugostiteljstvu, predstavlja atraktivno tržište i za tvrtku Caelum 1029.

"Pod brendom Oasis Meu razvijmo luksuzne plutajuće apartmane koji spajaju hrvatsku tradiciju brodogradnje, suvremeni dizajn i održive tehnologije. Njihova mobilnost i energetska neovisnost donose napredna rješenja za razvoj obalnih destinacija. Osobni susreti na sajmovima važni su nam za izgradnju povjerenja i stvaranje dugoročnih partnerstava", pojasnila je Nikolina Vuković, voditeljica prodaje i razvoja poslovanja tvrtke Caelum 1029.

Jačanje brenda Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije

Hrvatska na Nacionalnom danu u Osaki radi i na jačanju brenda Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije.

Prema podacima e-Visitora do početka rujna Hrvatsku je posjetilo gotovo 39,5 tisuća japanskih turista i zabilježeno je gotovo 72.000 noćenja što je porast od 4,2 posto u dolascima i 3,5 posto u noćenjima u odnosu na isti period prošle godine.

Tijekom 2024. došlo nam je sveukupno 53.000 japanskih turista. Turizam se oporavlja, no brojke su još daleko ispod predpandemijskih od 150.000 japanskih turista u 2019., navela je HGK.

"Održivost je u središtu razvoja Hrvatske"

Hrvatska gospodarski raste i istovremeno smanjuje svoj ekološki otisak, rekao je Plenković u nedjelju na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, naglasivši da je održivost u središtu razvoja Hrvatske.

"Hrvatska, rangirana na 8. mjestu u svijetu među 193 zemlje u provedbi ciljeva održivog razvoja, dokazala je da gospodarski rast i ekološka odgovornost mogu ići ruku pod ruku“, rekao je premijer objašnjavajući da je prošle godine hrvatski BDP porastao je za 3,9 posto, dok "smo istovremeno smanjili naš ekološki otisak“. "To je jasan signal da napredak ne mora doći na štetu planeta“, poručio je.

Pod temom "Hrvatska - Klimatska raznolikost“, Hrvatska se predstavlja na toj svjetskoj izložbi zemalja za inovacije, gospodarstvo i inovacije. Hrvatski je paviljon na svjetskoj izložbi predstavio inovaciju kojom posjetitelji mogu osjetiti temperaturu iz 43 mjesta diljem RH u stvarnom vremenu, prilagođenu vremenskoj razlici. Pokreće ju više od 15 kilometara cijevi i 13.000 spojeva povezanih s meteorološkim postajama u Hrvatskoj.

To je važno jer se time "apstraktni pojam klimatskih promjena pretvara u izravno, fizičko iskustvo“, opisao je premijer.

Zahvalio je timu koji stoji iza hrvatskog paviljona - Lani Grahek, Maroju Mrduljašu, Antoniju Patljaku, Peri Vukoviću, Korini Vuković i studiju Arhiv Arhitektura i urbanizam - dobitnicima nagrade za najbolji konceptualni dizajn, kao i hrvatskoj tvrtki Enison, čiji su inženjeri i radnici izgradili paviljon u Zagrebu i ponovno ga sastavili u Osaki.

Da bi gospodarski rast bio održiv, potrebno je ulagati u nove zelene tehnologije radi zaštite prirodnih resursa, stoga će Hrvatska i Japan jačati svoje partnerstvo i međusobna ulaganja, najavio je premijer.

Više od 20 japanskih tvrtki uspješno posluje u Hrvatskoj, a trgovinska razmjena Hrvatske i Japana u prvih šest mjeseci 2025. bilježi rast.

Premijer se sastao s predsjednikom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu Susumuom Ktaokeom, a u Tokiju je potpisan i sporazum o suradnji dvaju prijateljskih nogometnih saveza, hrvatskog i japanskog te je u nedjelju u sklopu EXPO-a potpisan ugovor o suradnju između dvaju olimpijskih odbora.