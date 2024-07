Jednomotorni helikopter srušio se na zgradu u irskom selu Kilucan. Još se ne zna stanje i točan broj žrtava. Vjeruje se da je u helikopteru bio mali broj putnika, vjerojatno do tri osobe, a vlasti su priopćile da je nakon incidenta bilo više ozlijeđenih.

Pripadnici irske policije Gardai i hitne službe su na mjestu nesreće koja se oko 15:30 dogodila u blizini Killucana, blizu Joristowna, a riječ je o području s populacijom od nekoliko stotina ljudi udaljenom oko 15 kilometara od Mullingara.

Vlasti su priopćile da je nakon incidenta bilo više ozlijeđenih, a Jedinica za istraživanje zračnih nesreća priopćila je da je obaviještena o incidentu, piše RTE.

The AAIU has been notified of an accident involving a single-engine helicopter near Killucan Co. Westmeath this afternoon. The AAIU is deploying a team of inspectors at this time. Further updates will be provided when available.