Očajni mještani o plamenu koji je gutao sve pred sobom: "Ovo je kataklizma"

Kanaderi, air traktori i više od 100 vatrogasaca od utorka ujutro se bore s buktinjom, ali i jakim vjetrom u okolici Skradina. Vatra je stigla i nadomak kuća.

"Ovo ti je kataklizma. Gori od Ićeva prema Braškovcima, jedan dio je ušao u selo i sad je tu blokirano", rekao je stanovnik Ićeva reporteru Dnevnika Nove TV Ivanu Kaštelanu.

Mještani su s mukom u želudcu promatrali smjer požara i nadali se najboljem.

"Vjetar je odveo požar od moje kuće, inače bi se zapalila u par sekundi. Ne bi to spasio nitko", ustvrdio je Mijo iz Skradina.

Vatrogasci su branili objekte u nekoliko navrata, a uskakali su i mještani.

"To je sve zapušteno i nitko ne vodi računa i kazne su male. Za onog tko zapali požar, to je sasvim mala, mala kazna. To je ništa. Strašno", napomenuo je Petar.

Nije pomoglo ni to što su se u jednom trenutku dva kanadera preusmjerila na drugi požar koji je planuo na zadarskom području, a dodatan problem je i to što nema struje.

"Nemamo struju, ne mogu pumpe raditi. Ne znamo ništa. Čitavo jutro smo tu, gledamo i nadamo se nekakvim pozitivnim vijestima", rekla je Andrijana iz Bratiškovaca.

Da bi se požar zauzdalo, zatražena je i pomoć iz susjednih županija, a više o borbi s vatrom možete pogledati u videoprilogu Sanje Vištice i Ivana Kaštelana na vrhu članka.

