VIDEO Nemiri na ulicama Grčke na godišnjicu stravične željezničke nesreće: Letjeli molotovljevi kokteli i suzavci

U Ateni je bilo više od 20.000 prosvjednika. Neki od njih bacali su molotovljeve koktele ispred parlamenta, a policija je odgovorila bacanjem suzavca prije nego što se masa razišla, prenosi AFP.

Također ispred parlamenta, drugi su crvenom bojom ispisali imena 57 ljudi koji su poginuli 28. veljače 2023. u najsmrtonosnijem sudaru u grčkoj povijesti.

Slični incidenti izbili su i u Solunu, gdje se prema policiji okupilo 10.000 ljudi.

Grčka je djelomično u štrajku na poziv glavnog sindikata javnog sektora ADEDY, koji predstavlja oko pola milijuna radnika. Gotovo sav promet, od vlakova do metroa, stoji 24 sata.

Na mjestu željezničke nesreće u dolini Tempé više od tisuću ljudi - uglavnom članova obitelji žrtava, preživjelih i dvadesetak spasioca - okupilo se u teškom i tužnom ozračju, navodi AFP.

Vijence i fotografije žrtava ostavili su, nedaleko od željezničke pruge, uplakani roditelji.

Dana 28. veljače 2023. prije ponoći, putnički vlak koji je povezivao Atenu sa Solunom frontalno se sudario s teretnim vlakom više od 300 kilometara sjeverno od grčke prijestolnice.

