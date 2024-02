Splićani na ulicama nakon jezivog ubojstva: "Najlakše je sjediti u fotelji i tipkati po mobitelu, ali mi smo spremni ići do kraja"

U Splitu je održan prosvjed "Danas Luka, sutra JA" organiziran zbog ubojstva 22-godišnjeg Luke Bančića, a o svemu je s organizatoricom Ankom Đikić razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Zahtjeva je puno, ali nastojat ću ih rezimirati. Prvi se odnosi da Lukin ubojica mora biti optužen za teško, a ne obično ubojstvo. Reforma svih sustava, odgovornost sudaca zbog dugotrajnosti postupaka i donošenja odluka i kazni, uvođenje internog nadzora u rad DORH-a, izmjene Kaznenog zakona te reforma sustava socijalne skrbi", rekla je Đikić.

"Najlakše je sjediti u fotelji, tipkati po mobitelu i buniti se. Redovito se okreće glava dok se nešto dogodi nekom našem. Kao što je Zagreb imao i još uvijek ima Luku Ritza, budući da njegov lik živi među nama, Split sada ima Luku Bančića i krajnje je vrijeme da se u ovoj državi više nikada ne dogodi niti jedan Luka", dodala je.

Odgovorila je i na pitanje što će se dogoditi ako se ti zahtjevi ne uvaže.

"Mi smo spremni ići do kraja. Mislim da je masa ljudi, koja je nas na prosvjedu šokirala i iznenadila, spremna s nama ići dalje. Prvenstveno sa zahtjevima idemo prema Vladi, Saboru i Ministarstvu pravosuđa. Ako to ne uspije – jer svi smo izgubili vjeru u sustav – onda smo spremni iz Splita ići do Trga svetog Marka u Zagrebu", napomenula je.

Još uvijek nisu tražili sastanak s vladajućima jer žele otići s konkretnim zahtjevima koji su dobro artikulirali pravnici. Također je rekla da je i osumnjičenik žrtva sustava.

"Ja ga još uvijek ne mogu niti želim nazvati ubojicom. Naravno da to ne opravdava ono što je on počinio jer nitko ne smije nikome oduzeti život, ali počinitelj je žrtva sustava socijalne skrbi. To je dijete razorene obitelji i nije jedino takvo na ulici. Kada u tom sustavu napunite 18 godina, vi ste osuđeni na ulicu, a najčešće to završi nečim ovakvim i zatvorom", zaključila je Đikić.

