Skandal u BiH: Gradonačelnik osuđen na zatvorsku kaznu, iza svega stoji velika porezna utaja

Gradonačelnik srednjobosanskog grada Zenice Fuad Kasumović osuđen je na četiri godine zatvora zbog porezne utaje i pritom mu je izrečeno šest godina zabrane političkog djelovanja na čelu toga grada.

Županijski sud u Zenici je nakon dvogodišnjeg procesa nepravomoćno proglasio krivim Kasumovića zajedno sa suradnicima i poveznim osobama zbog udruživanje radi činjenja kaznenih djela prigodom prijenosa vlasništva nad Autobuskom stanicom Zenicatransa na Grad Zenicu u razdoblju od 2017. do 2020. godine.

Prema navodima tužitelja, ova imovina, čija je vrijednost veća od 2.7 milijuna eura prenesena je na osnovu fiktivnih dugovanja i neosnovano obračunatih kamata, kako bi se izbjegla naplata više od 3.5 milijuna eura potraživanja Porezne uprave Federacije BiH.

Obrana je tijekom suđenja negirala ove tvrdnje, ističući da nije dokazano postojanje udruživanja ili bilo kakve štete. Obrana je također navela da su svi postupci između Grada Zenice i Zenicatransa bili zakonski utemeljeni i da su ulaganja grada u poduzeće bila legitimna.

Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog svoje složenosti i mogućih političkih posljedica, uključujući mogućnost održavanja prijevremenih izbora u slučaju pravomoćne osude Kasumovića koji je i čelnik vladajuće stranke Bosanskohercegovačke inicijative na razini države BiH i entiteta Federacije BiH. Očekuje se da će se obrana, ali i tužiteljstvo žaliti na presudu.