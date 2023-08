Gradačac u suzama čeka sahranu Nizame: "Sramota nas je što nismo znali da je toliko dugo maltretira i tuče"

Gradačac je zbog trostrukog ubojstva i samoubojstva Nermina Sulejmanovića danas zavijen u crno. U gradu u kojem je živio i radio na spomen tragedije odmahuju glavom i kažu da ništa nije ukazivalo da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

Novinari Telegrafa razgovarali su sa stanovnicima Gradačca koji su ispričali da je Sulejmanović nekad bio problematičan, ali se posljednjih godina smirio.

"Nikom živom nije jasno što se dogodilo i što je puklo u Nerminovoj glavi", rekao je šokirani stanovnik.

Svi do jednog, a Telegraf piše da su novinari pričali s njih desetak, kažu da je posljednjih godina izgledao kao da s njim nema nikakvih ozbiljnijih problema.

"Znamo da je radio u teretani, da je sve to išlo fino i lijepo. Hvalili su ga ljudi koje je trenirao. Čak ne znamo ni da je on pravio probleme Nizami. Prvi put smo čuli za to tek kad se dogodila ova tragedija", ispričao je jedan stanovnik.

Njegov prijatelj cijelo je vrijeme odmahivao glavom i s tugom u glasu rekao: "Meni nije jasno kako je netko mogao toliko dugo maltretirati i tući ženu, a da se to ne sazna. Koliko nam je žao, toliko nas je i sramota što nismo znali. Opet, i da smo znali, ne znam bi li se itko usudio išta učiniti po tom pitanju."

Podsjetimo, Sulejmanović je u petak ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom i Denisa i Ondera Džengiza, oca i sina s kojima je bio u sudskom sporu. Naposljetku je presudio i sebi.

Dženaza za Nizamu Hećimović (38) klanjat će se danas u 16:30, a za ubijenog oca i sina u utorak u 13 sati.

Svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona zbog tragedije su spustili zastave na pola koplja, a ondje je danas i Dan žalosti.