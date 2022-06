Nebo iznad ukrajinskog glavnog grada Kijeva prekrio je veliki oblak dima. Ukrajinske i ruske vlasti daju oprečne izjave o meti napada. Prema prvima pogođen je pogon za popravak željezničkih vagona, a prema drugima tenkovi pristigli iz istočnoeuropskih zemalja.

Kijev kaže da u napadu nije bilo mrtvih i da projektili vrijede više od navodno pogođenih tenkova. Dodaje i da ukrajinske postrojbe nadziru pola Sjeverodonecka i u uspješnom protunapadu potiskuju rusku vojsku.

Brnabić: "Posjet Lavrova stavlja nas u iznimno tešku situaciju." Kako će uopće doći u Beograd? Ovo su tri načina za to i svaki je presedan

Članica Pussy Riota za Dnevnik Nove TV uoči koncerta u Zagrebu: "Mislim da bismo trebali biti više zabrinuti zbog diktature"

O stanju u Kijevu danas, za Dnevnik Nove TV govori hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić.

"Mi smo noćas bili dva puta u u skloništu", kaže Djamić. "U 6 sati ujutro bila je uzbuna i tada je izvršen napad na grad. Raketirana su postrojenja vagona i nije bilo poginulih, a ranjena je jedna osoba".

"Mi smo u ratu", odgovara veleposlanica na pitanje strahuju li od novih napada. "Svaka mogućnost napada nama je realna i mi to poštujemo i odlazimo u sklonište".

Problem života u Kijevu je i nedostatak resursa, potvrđuje veleposlanica. "Za sada je opskrba doba, no ono što nam nedostaje je sol. No vjerujem da će se to uspjeti riješiti, a ono što nam kronično nedostaje je gorivo", kaže i dodaje da se nekako snalaze tako da imaju dogovore s nekim benzinskim pumpama na kojima uzimaju gorivo u određenim količinama.

Jedan hrvatski vojnik je ranjen, a jedan zarobljen u borbama u Ukrajini. "Mi smo s ranjenim Hrvatom neprekidno u kontaktu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo zdravstva zajedno s nama radi na njegovom povratku u domovinu i on će uskoro stići u Hrvatsku", uvjerena je Djamić.

"Što se tiče zarobljenog Hrvata, on je zarobljen od neprijateljske vojske, ali mi ovdje u Ukrajini zajedno s Ministarstvom vanjskih i europskim poslovima ulažemo velike napore da se što prije i što uspješnije riješi i ova situacija", rekla je hrvatska veleposlanica u Ukrajini za Dnevnik Nove TV.

Više pogledajte u videprilogu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.







Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr