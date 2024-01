FOTO Gori naftni tanker pogođen projektilom hutista: "Vojni brodovi stižu u pomoć"

U Crvenom moru gori naftni tanker nakon teškog raketnog napada hutista.

Vlasnik multinacionalne kompanije Trafigura, koja je tankerom prenosila robu, poručio je da je oprema za gašenje požara raspoređena na brodu kako bi se kontrolirao plamen i da je sigurnost posade u ovom trenutku najvažniji prioritet, piše Sky News.

"26. siječnja, Marlin Luanda, tanker za naftne derivate koji je upravljao u ime Trafigure, pogođen je projektilom dok je prolazio Crvenim morem", poručio je glasnogovornik Trafigura.

"Protupožarna oprema na brodu se raspoređuje kako bi se suzbio i kontrolirao požar izazvan u jednom teretnom tanku na desnom boku. Sigurnost posade naš je najvažniji prioritet. Ostajemo u kontaktu s brodom i pažljivo pratimo situaciju. Vojni brodovi u regiji stižu kako bi pružili pomoć", poručili su.

Subtitled version of Yemeni Armed Forces’ spokesman Yahya Sare’e’s announcement of their operation today against the British oil tanker Marlin Luanda. pic.twitter.com/6fqX8DUQgr