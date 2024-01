Nova nada za Rusiju? Kolone ljudi mu daju podršku, ali postoji jedan problem

Bliže se predsjednički izbori u Rusiji. Prvi krug predviđen je 17. ožujka, a diljem Rusije sve se češće vide kolone ljudi koji svojim potpisom žele podržati Putinova suparnika, Borisa Nadeždina.

Nadeždin, čije prezime podsjeća na rusku riječ za nadu, namjerava se kandidirati na predstojećim izborima, no s obzirom na to da njegova Stranka civilne inicijative ne sudjeluje u radu parlamenta mora prikupiti više od sto tisuća potpisa podrške i to s ograničenjem na dvije i pol tisuće potpisa po regiji.

"Prikupljanje potpisa podrške ide neočekivano dobro", rekao je za Associated Press u srijedu. "Iskreno, nismo ovo očekivali", priznao je.

Ruskim biračima mogao se svidjeti zbog zalaganja za okončanje mobilizacije, početak dijaloga sa Zapadom te prekida sukoba s Ukrajinom. Također je kritizirao represiju nad LGBTQ+ aktivistima.

Самая большая очередь в московский штаб ❤️



Граждане с региональной пропиской — скорее приходите в наш штаб в Москве!



На видео — самая большая очередь из людей, желающих оставить подпись за мое выдвижение.



Приводите знакомых с региональной пропиской. Московский штаб будет… pic.twitter.com/5UDF8ENdLJ — Борис Надеждин (@Borbornad) January 25, 2024

Pojava Nadeždina kao potencionalnog kandidata dijelu birača znači da mogu prakticirati svoja građanska prava. Mnogima koji su odlučili dati svoj potpis mnogo znače obećanja da će se okončati rat postane li Nadeždin novim predsjednikom Rusije.

"Glasat ću za njega jer ne želim da moj rodni grad bude bombardiran i da ljudi umiru na ulicama", rekao je jedan od potpisatelja iz Sankt Peterburga.

"Vremenski uvjeti ovdje su loši i često je teško potaknuti ljude da izađu iz kuća, ali oni dolaze svakoga dana", rekao je Aleksej Popov, član Nadeždinova tima u Jakutsk gdje svakoga dana otprilike četiristo ljudi da svoj potpis za Nadeždinovu kandidaturu.

Internetom se šire i videi koji pokazuju duge redove diljem zemlje, od Moskve i Sankt Peterburga do Krasnodara te čak Ekaterinburga.

Drugi dio birača, koji smatraju da je Putinova politika zemlju navela na krivi put, također bi mogao glasati za Nadeždina.

"Ekonomija nam sve više slabi, ljudi su sve siromašniji, a cijene rastu", rekla je 21-godišnja Ana. "Putin nije napravio ništa dobra za ovu zemlju", dodala je.

"Napokon sam vidjela da u Rusiji postoji još onih koji žele promijeniti trenutačnu vladu i želim biti dio toga", rekla je Margarita (28).

Podrška Putinovih kritičara

Nadeždinova kampanja postala je tim popularnija kada je svoju podršku potencijalnome kandidatu izrazio i dio Putinovih kritičara i oporbenjaka poput Mihaila Kodorkovskog i Alekseja Navaljnoga.

Politički analitičari smatraju da je porast potpore Nadeždinu iznenadila i sam Kremlj. Ipak, Putinom glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da ga oni ne smatraju suparnikom.

Ostali kandidati

Sam predsjednik Putin, koji će se kandidirati kao samostalan kandidat, do sada je prikupio više od tri milijuna potpisa dok je Centralna izborna komisija odobrila kandidature trojice kandidata stranaka koje čine parlamentarnu većinu te podržavaju Putinovu politiku.

To su: Nikolaj Karitonov iz Komunističke stranke, Leonid Slutski iz Liberalne demokratske stranke te Vladislav Davankov iz Stranke Novi ljudi.

U prosincu 2023., Centralna izborna komisija zabranila je kandidaturu Ekaterini Duncovoj zbog tehničkih pogrešaka u papirologiji.

Politički analitičari smatraju da bi sličan ishod mogla imati i Nadeždinova kandidatura, dok se i sam Nadeždin pomalo čudi mlakoj dosadašnjoj reakciji Kremlja na njegovu kampanju.