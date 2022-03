Radio Free Europe objavio je video s uznemirujućom snimkom iz bjeloruskog grada Gomel u blizini granice s Ukrajinom. Prema navodima Daily Maila, radi se o tijelima poginulih ruskih vojnika koja prevoze u Rusiju.

Radio Free Europe objavio je uznemirujući video u kojem vojno vozilo hitne pomoći prolazi kroz bjeloruski grad Gomel u blizini ukrajinske granice. Kako navodi, Daly Mail, snimka je s početka ožujka, a u pitanju su tijela poginulih ruskih vojnika.

Prema njihovim informacijama, zaposlenici kliničke bolnice u toj regiji tvrde da je više od 2500 tijela prevezeno u Rusiju, najčešće noću.

Podaci ukrajinske vojske govore da je više od 14.000 vojnika Kremlja ubijeno od početka ruske invazije 24. veljače, dok je procjena američkih obavještajnih službi oko 7000. Ministarstvo obrane Moskve tvrdi da je ubijeno manje od 500 vojnika.

Dio bjeloruskih medicinara opisao je prepune mrtvačnice, a jedan mještanin grada Mazira izjavio je da su putnici na željezničkoj stanici bili šokirani kad su vidjeli koliko je leševa ukrcano na vlak. Neki od prolaznika počeli su snimati video, no kažu kako im je je onda vojska zabranila.

Daily Mail prenio je i izjavu liječnika iz bolnice u Maziru koji je rekao da nemaju dovoljno kirurga, ali i potvrdio navode svjedoka: "Ranije je leševe prevozila Hitna pomoć i ukrcavali su ih u ruske vlakove. Nakon što je netko snimio video o tome i objavio ga na društvenim mrežama, tijela su počeli utovarivati noću kako ne bi privlačili pažnju".

"Željeznički vagon pun je tijela ruskih vojnka", navodi Radio Free Europe u opisu uznemiravajuće snimke o kojoj je riječ, a u kojoj svjedok opisuje kako su tijela odjevena u uniforme ruskih vojnika.

Neki od svjedoka kazali su i kako je u bolnici u Gomelu, gdje se nalazi veliki broj ruskih vojnika, vrlo teško slušati njihove jauke, koji odjekuju bolnicom.

UPOZORAVAMO DA JE SNIMKA VRLO UZNEMIRUJUĆA

A railway car is filled with bodies in Russian uniforms, a local resident recalls confronting Russian troops who entered his front yard during the Russian assault on the area. Voznesensk was attacked by Russian forces but is still in Ukrainian hands. pic.twitter.com/c4QEzCr8Ba