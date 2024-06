"Golemi su, otrovni i lete po zraku": New York se sprema za invaziju

Ranije ove godine New Jersey Pest Control upozorio je na nadolazeće pauke rekavši da je Joro paukove teško ne uočiti jer ženke imaju raspon nogu do 10 cm i poznate su po svojim živahnim žutim i sivim tijelima.

"Međutim, izdvaja ih njihova sposobnost letenja, osobina neuobičajena među paukovima", poručili su stručnjaci i dodali da to nije let kao u klasičnom ptičjem smislu. Joro pauci koriste tehniku ​​poznatu kao "letenje balonom", gdje ispuštaju svilene niti u zrak i dopuštaju im da ih nosi vjetar.

José R. Ramírez-Garofalo, ekolog u laboratoriju Lockwood Sveučilišta Rutgers i predsjednik Protectors of Pine Oak Woods na Staten Islandu, rekao je da je pitanje kada, a ne hoće li pauci stići u New York.

Riječ je o invaziji pauka vrste Joro, velikih, otrovnih osmonožnih stvorenja koja imaju sposobnost brzog kretanja i skakanja s jedne površine na drugu kao da imaju padobran. Pauci se šire uz istočnu obalu, a ugrožen je i sjeveroistok.

Ženke Joro pauka poznate su po tome što svoje mreže koriste kako bi isplele oblike nalik na leteće balone koji im pomažu da se kreću zrakom i lete po gradu. Za mnoge bi to bio prizor iz noće more, a pauke je lako uočiti i kada ne "lete" jer su izrazito žarke žute i sive boje, piše CBS News.

Ta invazivna vrsta porijeklom je iz istočne Azije, u Americi se prvi put pojavila 2010. godine u savezno državi Georgiji, a vjeruje se kako je tamo stigla pomoću brodskih kontejnera. Otad su pauci poharali Floridu, Karolinu, Alabamu, Mississippi, Virginiju, Zapadnu Virginiju, Kentucky, Tennessee, Ohio i Maryland.

Iako su pauci otrovni, nisu smrtonosni za ljude i kućne ljubimce jer se više vole hraniti drugim insektima i paucima. No unatoč tome ovi pauci nisu najmanje lijep prizor.

Pročitajte i ovo Sjednica Vlade Plenković: "Imamo najnižu inflaciju u tri godine, to je rezultat mjera Vlade"

Ljudi su već prijavili pauke Joro u većem dijelu istočnog SAD-a, uključujući Floridu, Alabamu, Mississippi, Karolinu, Tennessee, Kentucky Virginiju, Zapadnu Virginiju, Maryland i Ohio.

"New York je slučajno točno u sredini gdje vole biti", rekao je Andy Davis, istraživač sa Sveučilišta Georgia, za New York Times u prosincu. On vjeruje da bi se pauci ovog ljeta mogli pojaviti diljem New Yorka i susjednih država – odnosno svakog dana.

"Čini se da im je OK živjeti u gradu", dodao je Davis i rekao da je vidio pauke Joro na uličnim svjetiljkama i telefonskim stupovima.

Pročitajte i ovo VELIKA FOTOGALERIJA UŽIVO Svjetski čelnici na 80. obljetnici Dana D u Normandiji

Pauci su otrovni, ali Coyle kaže da ne predstavljaju opasnost za ljude. Taj je otrov, rekao je, rezerviran za stvorenja koja se uhvate u njihove mreže, uključujući leptire, ose i žohare. Također bi mogli predstavljati prijetnju domaćim paucima.