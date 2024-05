Ghost Shark i Manta Ray: Australija i SAD predstavili budućnost modernog ratovanja

Australija i SAD predstavili su prototipove svojih novih podvodnih bespilotnih letjelica, koje su nazvali Ghost Shark i Manta Ray.

Stručnjaci su za CNN potvrdili da ti podvodni dronovi predstavljaju budućnost podvodnog ratovanja zbog smanjenja opasnosti po ljudski život.

Iako se dronovi kao oružje koriste u zračnom ratovanju još od sukoba SAD-a s Irakom i Afganistanom 1990-ih i 2010-ih, ušli su u širu upotrebu tijekom ruske invazije na Ukrajinu.

Inače, dronovima se iz zraka i s površine mora može upravljati pomoću satelita te svjetlosnih i radiovalova, no isto ne funkcionira u dubinama.

Studija objavljena u švicarskom časopisu Sensors prošle godine ističe da podvodna komunikacija zahtijeva više energije, ali još uvijek bilježi znatan gubitak podataka zbog temperature vode, saliniteta i dubine.

Australia's robotic submarine program is a year ahead of schedule as the government takes delivery of the first Ghost Shark Extra-Large Autonomous Undersea Vehicle (XL-AUV) prototype, with three more to follow next year.

