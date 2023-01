Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ovih se dana u obraćanju javnosti pohvalio kako je u Srbiji pronađeno novo nalazište zlata, koje je među 100 najvećih u svijetu, ali da ne želi otkriti lokaciju, jer bi odmah svi tamo došli.

Geolog i član Nacionalne ekološke asocijacije Branislav Božović komentirao je Vučićevu izjavu o nalazištu zlata te je poprilično iskritizirao. On naglašava da bi to nalazište moglo biti isključivo na prostoru Homoljskih planina, gdje su pojave zlata otkrivene još u 19. stoljeću.

"Predsjednikova topla voda i senzacionalno priopćenje da je otkriveno nalazište zlata koje će nas lansirati u blagostanje, za geološke stručnjake je odavno poznata činjenica", tvrdi ovaj geolog.

"Zona Homoljskih planina je do sada naša najveća zona nalazišta zlata i nema govora da je pronađeno na nekom drugom mjestu. Kada predsjednik kaže da je pronađeno novo nalazište i tajnovit je u tome, građani mogu misliti da je kod nekog grada, primjerice, Beograda ili Šapca. Ne, to može isključivo da bude u Homolju", rekao je, dodavši da to nije novo nalazište, već dio iste rudne mase koja se nalazi ispod planinskog kompleksa, piše Nova.rs.

Isto tako naglasio je da do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća.

"Izjave predsjednika i njegova obećanja narodu da smo mi sve bogatiji i da je svaki dan neko novo bogatstvo, su najblaže rečeno diletantske. Nije to bogatstvo za sad i odmah. Ukoliko se suvremenim metodama istraživanja i ustanovi da su pojave rude zlata velike, do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća. Imamo obećanja da će se naša nalazišta pretvoriti u zlatnu groznicu Amerike, takav je ton predsednika, a naš narod koji se u to ne razumije, stvari promatra jednostavno i pretpostavlja da će jednog dana svi krenuti vaditi zlato, kako tko bude htio. U svemu tome, niko ne govori i ne razmišlja o budućnosti‘‘, upozorava geolog Božović.