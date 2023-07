Gdje je nestao kineski šef diplomacije? Nema ga već tri tjedna, a sada je Kini itekako potreban

Kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang se već tri tjedna nije pojavio u javnosti usprkos diplomatskim naporima da se poprave odnosi s SAD-om. Qin, koji je smatran protežeom kineskog vođe Xi Jinpinga, je radio i kao veleposlanik u Washingtonu, zbog čega je njegov izostanak sa službenih posjeta Amerike još više iznenađuje.

Zadnji put se u javnosti pojavio 25. lipnja na sastanku s ministrom vanjskih poslova Šri Lanke u Pekingu. Nije se sastao s američkom ministricom financija Janet Yellen koji se dogodio početkom srpnja niti s izaslanikom za klimu Johnom Kellyjem, koji je još uvijek u posjetu Kini.

Sva komunikacija na višim razinama između Kine i Amerike je skoro godinu dana bila nepostojeća, a do zastoja je došlo nakon što je predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi u kolovozu prošle godine posjetila Tajvan.

Ovog su mjeseca kineski dužnosnici otkazali planirani posjet Josepa Borrella, šefa diplomacije Europske unije, bez da su za to dali razlog, izvijestio je Guardian.

Qin nije sudjelovao ni na prošlotjednom samitu na Indoneziji, a glasnogovornik ministarstva rekao je da je put otkazan "zbog zdravstvenih razloga". On se u javnosti nije pojavio ni tjedan dana kasnije, a čini se da su rasprave o njegovoj odsutnosti cenzorirane na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

Novinar i analitičar Phil Cunningham tvrdi da je pet paragrafa o Qinu izrezano iz članka o američko-kineskim odnosima koji je napisao za prokineske novine u Hong Kongu. U njima je novinar istaknuo da je ovo nesretan trenutak za odsutnost kineskog ministar te je postavio pitanje radi li se o bolesti ili političkoj odluci.

"Qin Gang je nestao. Ne samo da je nestao iz vijesti u Kini, nego i iz mog članka!", objavio je Cunningham na Twitteru.

