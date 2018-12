U francuskom gradu Rouenu policija je na prosvjednike, takozvane "žute prsluke", ispalila suzavac.

"Žuti prsluci" su u subotu opet izašli na ulice u Francuskoj. Na ulicama gradova su, prema pisanju francuskih medija, deseci tisuća ljudi.

Vrlo napeto je u gradu Rouenu. Prosvjed je vrlo brzo izmaknuo kontroli, prosvjednici su se sukobili s policijom. Policija je na prosvjednike bacila suzavac, piše RT.





