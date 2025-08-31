Francuska nakon skandala u Danskoj poslala poruku SAD-u: "Grenland je pogođen novom vrstom agresije"

Francuski ministar vanjskih poslova stigao je na Grenland kako bi izrazio "solidarnost" svoje zemlje s danskim autonomnim teritorijem, priopćilo je ministarstvo, nakon što je Donald Trump više puta rekao kako želi da Sjedinjene Države preuzmu otok.

Dvodnevni posjet Jean-Noela Barrota od subote dolazi nekoliko dana nakon što je danska javna televizija izvijestila da su najmanje tri američka dužnosnika bliska predsjedniku Trumpu bila na Grenlandu pokušavajući identificirati ljude koje bi mogli koristiti u kampanjama utjecaja protiv Danske.

Danska je u srijedu pozvala američkog otpravnika poslova nakon izvješća o operaciji miješanja usmjerenoj na prikupljanje informacija o pitanjima koja su stvorila napetosti između Grenlanda i Danske.

Francusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će Barrotovo putovanje "pokazati francusku solidarnost s Danskom, Grenlandom i grenlandskim narodom suočenim s trenutnim izazovima", navodi se u priopćenju.

Ministar vanjskih poslova posjetio je u subotu francuski ratni brod BSAM Garonne u luci Nuuk, glavnom gradu Grenlanda.

"Ove regije su svakako udaljene, ali sada su pogođene oblikom sukoba, novim oblikom agresije, zbog čega je Francuska, velika pomorska sila, danas ondje prisutna", rekao je Barrot.

U nedjelju će se sastati s grenlandskom kolegicom Vivian Motzfeldt i grenlandskim premijerom Jens-Frederikom Nielsenom prije nego što održi konferenciju za novinare.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Grenland u lipnju, izrazivši europsku solidarnost s njegovim narodom i kritizirajući Trumpovu prijetnju aneksijom arktičkog otoka.

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Trump je više puta rekao da Sjedinjenim Državama treba strateški smješten, resursima bogat Grenland iz sigurnosnih razloga te je odbio isključiti upotrebu sile za njegovo osiguranje.

I Danska i Grenland inzistirali su na tome da otok nije na prodaju i da će sam odlučiti o svojoj budućnosti.

Većina od 57.000 stanovnika Grenlanda želi postati neovisna od Danske, prema anketi provedenoj u siječnju, ali ne želi postati dio Sjedinjenih Država.