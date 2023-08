FOTO/VIDEO Buknuo požar u smještaju za osobe s invaliditetom: Traga se za njih 11

Nestalo je 11 osoba nakon požara u istočnoj Francuskoj koji je izbio u srijedu oko 6:30 u gradu Wintzenheimu.

Ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je da je vjerojatno nekoliko žrtava.

Vatra je opustošila smještaj u kojem je bila supina s invaliditetom. 17 osoba je evakuirano, a jedna je u bolnici, piše Daily Mail.

Požar je ubrzo lokaliziran, a za 11 osoba nastavit će se potraga kada bude ulaz u zgradu dovoljno siguran.

Zamjenik gradonačelnika rekao je novinarima na terenu da je požar vjerojatno izbio u prizemlju stare renovirane staje pretvorene u gîte (tipičan smještaj za francuske ruralne četvrti).

Smještaj je odvojen od susjednog obrazovnog i pedagoškog terapeutskog instituta Itep u La Forgeu, pišu lokalni mediji.

Institut je ugostio skupinu "odraslih osoba s blagim mentalnim nedostatkom koji su došli iz Nancyja za praznike", prema francuskom mediju DNA, prenosi Daily Mail.

#BREAKING 11 people are missing after a fire broke out in a holiday cottage in the eastern French town of #Wintzenheim. 17 people have been evacuated from the cottage, which was hosting a group of disabled people. pic.twitter.com/pSLGJS4iPQ