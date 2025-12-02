FOTO/VIDEO Noć kada je Bugarska eksplodirala: Tisuće na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri

Deseci tisuća Bugara izašli su u ponedjeljak na ulice Sofije i brojnih drugih gradova diljem zemlje, prosvjedujući protiv nacrta državnog proračuna za 2026. godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. siječnja.

Oko polovice Bugara protive se uvođenju eura, tvrdeći da će ugroziti suverenitet države te da će iskoristiti prelazak na drugu valutu kako bi povisili cijene.

Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom koja je štitila urede vladajućih stranaka, napadajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima.

Masovni izljev nezadovoljstva brzo je prerastao u širi bunt protiv političke strukture koju mnogi smatraju korumpiranom i netransparentnom, a čiji su ključni simboli Delyan Peevski - političar pod američkim sankcijama prema Zakonu Magnitsky i dugogodišnji bivši premijer Boiko Borisov.

Prosvjede je ponovno organizirala oporbena koalicija Nastavljamo s promjenama – Demokratska Bugarska, druga najveća parlamentarna skupina, koja je i ranije predvodila velike skupove protiv vladajuće koalicije. Snimke javne televizije prikazale su tisuće prosvjednika ne samo u Sofiji, nego i u Plovdivu, Varni, Burgasu te drugim gradovima, uz poruke - Ostavka!, Mafija i Zaustavite krađe u proračunu!.

Escalation in Sofia and clashes between protesters and police in the area of DPS party, led by the sanctioned oligarch Delyan Peevski - he is the main reason behind the anger because his influence over the politics and the controversial proposed state budget. https://t.co/KMbGgQCIgT pic.twitter.com/B4bbzyXklZ — Ruslan Trad (@ruslantrad) December 1, 2025

Na vladine zgrade u Sofiji projicirane su velike lisice, simbol poziva na kazneni progon Peevskog, Borisova i drugih figura koje prosvjednici smatraju odgovornima za manjak transparentnosti i navodnu korupciju. Kao i na prethodnim okupljanjima, prosvjed je uživo prenošen na društvenim mrežama, privlačeći pozornost Bugara diljem svijeta.

Aftermath of clashes in Sofia - more are expected soon as protesters are gathering in different parts of the central part of the city. https://t.co/DbEciCjz0P pic.twitter.com/pg4HQoeiqx — Ruslan Trad (@ruslantrad) December 1, 2025

Iako je premijer Rossen Zhelyazkov još 27. studenoga najavio da će vlada povući nacrt proračuna, dokument do 1. prosinca nije službeno povučen niti je o tome raspravljala Narodna skupština. Vladajuća koalicija nastavila je pregovore sa sindikatima, poslovnim udrugama i unutar vlastitih redova oko eventualne izmjene proračuna koji bi trebao biti prvi proračun denominiran u eurima.

Prigovori protiv nacrta proračuna brojni su: povećanje poreza uz paralelno širenje već pretjerano velikog javnog sektora, manjak transparentnosti kod rashoda te strahovanje da će se sredstva koristiti za političko pogodovanje akterima bliskim vladajućoj većini.

Na prosvjedu su puštani videoisječci Borisova i čelnika Bugarske socijalističke partije Atanasa Zafirova, praćeni glasnim negodovanjem publike. Gradonačelnik Varne Blago Kotsev također je uživo prenosio razgovor koji, tvrdi njegova stranka WCC-DB, ukazuje na nezakonito političko targetiranje.

At least 40 000 gather in #Sofia #Bulgaria to protest against the inadequacy of the current government’s fiscal policy & proposals for higher taxes and higher financial burden on the local businesses. pic.twitter.com/Gr2dw5tLn0 — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) December 1, 2025

Unatoč upozorenjima Ministarstva unutarnjih poslova koje je najavilo stroge kontrole, provjeru ulaza i prekid prosvjeda ako stvari izmaknu kontroli, odaziv građana bio je iznimno velik. Isto se dogodilo i u Plovdivu, Varni te drugim gradovima, gdje su prosvjedi postigli razmjere koji nisu viđeni desetljećima, piše Bloomberg.

Kasno navečer došlo je do izoliranih incidenata u kojima su sudjelovali provokatori, nepoznate skupine maskiranih pojedinaca koje organizatori prosvjeda ne priznaju kao sudionike. Oni su izazvali sukobe ispred sjedišta Peevskijeve stranke u Sofiji te vandalizirali urede GERB-a na Bulevaru Dondukov, što su oporbeni čelnici opisali kao očiti pokušaj diskreditacije mirnih prosvjeda.

Masovni skupovi u Bugarskoj tako su prerastali iz borbe protiv spornog proračuna u šire odbacivanje političkog statusa quo, s jasnom porukom: građani žele kraj netransparentnog upravljanja državnim financijama i odgovornost političkih elita.