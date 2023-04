U urušavanju zgrade u južnoj Francuskoj ozlijeđeno je pet osoba, no strahuje se da bi moglo biti mrtvih ispod ruševina. Požar koji je izbio otežava potragu.

Najmanje pet osoba ozlijeđeno je u urušavanju četverokatnice u Marseilleu u Francuskoj 40 minuta iza ponoći. Zgradu je zahvatio požar koji otežava potragu za nestalima ispod ruševina.

Gradonačelnik Marseillea Benoit Payan rekao je da su u urušavanju oštećeni dijelovi dviju okolnih zgrada.

"Vatrogasci iz minute u minutu procjenjuju kako najbolje ugasiti ovaj požar jer unutra potencijalno unutar ima živih ljudi", rekao je Payan.

"Moramo biti spremni da imamo žrtve u ovoj strašnoj tragediji," dodao je.

Ulice oko srušene zgrade bile su ograđene i zagušene prašinom. Vidjeli su se vatrogasci kako se pokušavaju probiti kroz ostatke zgrade.

"Pokušavamo ubrzati akciju spašavanja, ali psi ne mogu izdržati ovakvu temperaturu i vrućinu", rekao je zapovjednik vatrogasaca.

Sumnja se da je uzrok urušavanja eksplozija plina.

