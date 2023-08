FOTO "O, Krim nije Rusija? Lijepo": Rusko veleposlanstvo objavilo kartu kojom Krim priznaje kao ukrajinski

Objava na računu ruskog veleposlanstva u Južnoj Africi na X-u, ranije poznatom kao Twitter, pokušala je podići profil BRICS grupacije svjetskih gospodarstava, ali se činilo da umjesto toga podržava Krim kao dio Ukrajine.

Post je pokazao kartu svijeta s granicama Ukrajine koja sadrži ne samo istočne dijelove njezina teritorija za koje Rusija tvrdi da ih je anektirala, već i Krim, koji je Moskva nezakonito anektirala 2014. godine.

Dok se BRICS posebno odnosi na gospodarstva Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, karta objavljena na računu veleposlanstva također uključuje Etiopiju, Argentinu, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Iran osjenčane zelenom bojom, zajedno s pet članica BRICS-a, piše Newsweek.

I fully agree with this map😁



Crimea Is Ukraine! pic.twitter.com/Qm5ot7AUyk