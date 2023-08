Tri članice EU-a prijete zatvaranjem granice zbog grupe Wagner: "Ako dođe do kritičnog incidenta, odmah ćemo uzvratiti"

Članice Europske unije Latvija, Litva i Poljska, koje dijele granicu s Bjelorusijom, zabrinute su za sigurnost svojih granica od dolaska Wagnerovih plaćenika u Bjelorusiju na poziv bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

Poljska je zabilježila porast broja uglavnom bliskoistočnih i afričkih migranata koji pokušavaju prijeći granicu posljednjih mjeseci i optužila je Bjelorusiju da im pomaže u tome.

"Zahtijevamo od vlasti u Minsku da Wagner odmah napusti teritorij Bjelorusije te da ilegalni migranti odmah napuste pogranično područje i da ih se vrati u matične zemlje", rekao je poljski ministar unutarnjih poslova Mariusz Kaminski na konferenciji za medije.

"Ako dođe do kritičnog incidenta, bez obzira na to radi li se o poljskoj ili litavskoj granici, odmah ćemo uzvratiti. Svi granični prijelazi koji su do sad bili otvoreni zatvorit će se", rekao je.