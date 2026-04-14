FOTO Magyar ga je optužio da uništava povjerljive dokumente, šuškalo se da je pobjegao iz zemlje: Otkriveno gdje je Orbanov omiljeni ministar

Nakon političkog potresa u Mađarskoj i poraza Viktora Orbána na mađarskim izborima u nedjelju, pažnju javnosti privukla je i neobična šutnja dvojice ključnih ljudi iz vrha Fidesza - ministra graditeljstva i prometa Jánosa Lázára te ministra vanjskih poslova i trgovine Petera Szijjárta.

Dok su se brojni dužnosnici vladajuće stranke oglasili nakon izbornog poraza i čestitali pobjedniku Péteru Magyaru, Szijjártó i Lázár nisu se oglašavali.

Lázár se tijekom nedjelje još nekoliko puta obratio javnosti pozivajući građane na izlazak na izbore, no Szijjártó je u potpunosti utihnuo te se uopće nije pojavio u izbornom stožeru niti je bio prisutan tijekom Orbánova govora u kojem je priznao poraz.

Njegova odsutnost odmah je izazvala niz nagađanja, a pojedini komentatori spekulirali su da je čak napustio zemlju. Dodatne sumnje potaknula je informacija istraživačkog novinara Szabolcsa Panyija, koji je objavio da je jedan od vladinih zrakoplova u ponedjeljak ujutro napustio Budimpeštu.

Na konferenciji za medije oglasio se i pobjednik izbora Péter Magyar, koji je iznio ozbiljne optužbe na račun šefa diplomacije.

"Ministar vanjskih poslova nalazi se u ministarstvu i uništava povjerljive dokumente vezane uz sankcije Rusiji", rekao je Magyar.

Unatoč nagađanjima, pokazalo se da Szijjártó nije napustio zemlju.

Mađarski novinari su ga u ponedjeljak poslijepodne zatekli ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova u Budimpešti te ga fotografirali dok je išao prema službenom vozilu.

"Pronašli smo Szijjarta", napisali su uz fotografiju ministra kako hoda, a dio medija komentirao je njegovo ležerno izdanje te prenio vijest uz objavu da Szijjartó šeće Budimpeštom u ležernoj odjeći.

Szijjártó se već i prije izbora našao u središtu kontroverzi. Priznao je da je u kontaktu s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, a u javnosti su se pojavile i snimke razgovora u kojima navodno obećava dijeljenje povjerljivih europskih dokumenata vezanih uz Ukrajinu.

Uz Orbána, bio je i jedan od najglasnijih zagovornika veta na europski zajam Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura. U više je navrata optuživao Ukrajinu da namjerno odugovlači s popravcima naftovoda Družba kako bi Mađarska i Slovačka ostale bez ruske nafte.

Također je neposredno prije izbora optužio Ukrajinu i za navodnu sabotažu plinovoda Turski tok u blizini granice Srbije i Mađarske, no te su tvrdnje srpske vlasti ubrzo demantirale.

Cijeli slučaj dodatno je pojačao sumnje i otvorio pitanja o potezima mađarske diplomacije u posljednjim satima prije i nakon gubitka vlasti.