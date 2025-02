FOTO Brat oslobođenog taoca ispričao stravične detalje zatočeništva: "Jedva sam ga prepoznao kada se vratio..."

Slika izraelskog taoca Elija Sharabija, koji je prije nešto više od dva tjedna oslobođen iz Gaze, izgledajući mršavo i slabo, šokirala je i razljutila Izrael i svjetske čelnike.

Njegov brat Sharon, koji se mjesecima borio za njegovo oslobađanje, rekao je da je Elija mučio Hamas te da je jedva vidio dnevno svjetlo, ali polako vraća snagu nakon gotovo šesnaest mjeseci provedenih u Gazi.

"Od prvog dana, Eli je bio držan u iznimno teškim uvjetima, desecima metara ispod zemlje, a tretman koji je dobivao od svojih otmičara bio je vrlo, vrlo ponižavajući i vrlo prijeteći", rekao je Sharon.

Sharon, kao pobožni Židov, nije gledao prijenos uživo oslobađanja svog brata jer se to dogodilo tijekom šabata, ali jedva je prepoznao svog brata kada su se nekoliko sati kasnije ponovno susreli u bolnici.

"Elija je bio izgladnjivan na ekstreman način. Bio je ponižavan, premlaćivan. Nije dobivao ni minimalne uvjete za život. Najosnovnije stvari koje osoba treba za svoje zdravlje – disati čisti zrak, piti čistu vodu.

"Držan je u vrlo teškim uvjetima u zatočeništvu, što je uključivalo ekstremno izgladnjivanje, mučenje, poniženja, 16 mjeseci u Hamasovim tunelima. Mislim da njegov izgled govori sve", rekao je za Sky News.

Elija je odveden iz svog doma u kibucu Be'eri 7. listopada 2023. "Vratit ću se, doći ću natrag k vama", obećao je svojoj supruzi Lianne i tinejdžerskim kćerima Noiyi i Yahel dok su ga vukli u Gazu. One su ubrzo nakon toga ubijene. Dok je Elija bio izložen na pozornici od strane Hamasa prije oslobađanja, rekao je da se veseli ponovnom susretu s njima – tek kad je stigao u Izrael, saznao je da su mrtve.

"Tek kad je bio u sigurnim rukama Izraela, Eli je primio vijest, kada su mu rekli da ga na granici čekaju naša majka i starija sestra", objasnio je Sharon. Obitelj je dobila stručne savjete kako bi im pomogli prenijeti tragičnu vijest Eliju. "Tada je pitao, 'gdje su Lianne i djevojke?' A kad su mu rekli da nisu preživjele 7. listopada, slomilo mu je srce.

"Znamo da se s ove iznimno niske točke, najniže moguće, ne može ići niže. Prigrlit ćemo Elija i dopustit ćemo mu da procesuira ovaj strašan gubitak." Elija je bio 490 dana u zatočeništvu.

Eli Sharabi 💔

His wife Lian and his daughters Noya (16) and Yahel (13) were murdered by #Hamas on October 7th.

He was kidnapped with his brother Yossi, who was later also murdered.



Look at him. #BringThemHomeNow 🎗️ pic.twitter.com/m4PdiFJMkg