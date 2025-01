Hamas je taoce mjesecima držao u tunelima: "Neki od njih su cijelo vrijeme bili sami"

Hamas je taoce mjesecima držao u tunelima, tvrdi izraelski časnik.

Troje izraelskih civila i četiri vojnikinje su dosad puštene u sklopu primirja koje je započelo 19. siječnja.

Izrael je zauzvrat pustio 290 palestinskih osuđenika i pritvorenika.

"Neki od njih su nam kazali da su proteklih nekoliko mjeseci (ili) da su cijelo vrijeme bili u tunelima, ispod zemlje", kazao je novinarima zamjenik šefa izraelskih vojnih liječnika Avi Banov.

"Neki od njih su cijelo vrijeme tamo bili sami. Oni koji su rekli da su bili zajedno (s drugima) su u boljem stanju", rekao je.

Izraelska vojska nadgleda prve zdravstvene preglede talaca nakon njihovog dolaska na izraelski teritorij. Reuters nije mogao doći do komentara oružanog krila Hamasa, no ono je u subotu reklo da štiti dobrobit talaca.

Taoci su kazali da se postupanje s njima poboljšalo u danima uoči njihovog oslobađanja kada im je dozvoljeno tuširanje, promjena odjeće i bolja hrana, rekao je Banov.

Doimali su se dobro i smiješili su se na videosnimkama na dane njihovog puštanja na slobodu.

Banov je zbog privatnosti talaca odbio kazati je li na njima bilo znakova mučenja ili zlostavljanja.

Neki nisu dobili primjereno liječenje rana zadobivenih kada su zarobljeni u Hamasovom napadu na Izrael 7. listopada 2023., a neki su pokazivali znakove blage neishranjenosti, dodao je Banov.

Troje civila, puštenih na prvi dan prekida vatre, pušteno je iz bolnice u nedjelju. Četiri vojnikinje, oslobođene u subotu u drugoj razmjeni u sklopu sporazuma o primirju, i dalje se liječe u drugom medicinskom centru.

Eitan Gonen, otac 24-godišnje Romi Gonen koja je puštena 19. siječnja, za izraelsku javnu televiziju Kan je kazao: "Romi je sjajna. Sreli smo zrelu, sjajnu ženu koja nas je sve zapanjila".

Gonen nije pružio daljnje pojedinosti o njenom zdravstvenom stanju ni o tome što je proživjela.

No, kazao je da je, dok je bila u zatočeništvu, čula neke od radijskih intervjua koje je davao.

"Čak i ako samo 10 posto intervjua dođe do ušiju talaca, to je dovoljno da im pruži snagu. To je njoj dalo mnogo snage, energije i veliku nadu", dodao je.

Više od 250 talaca je oteto u Hamasovom napadu u listopadu 2023.

Otprilike polovica njih je puštena na slobodu mjesec dana kasnije, tijekom jedinog prethodnog primirja u ratu, a drugi su pronađeni živi ili mrtvi za vrijeme sukoba.

Prema Izraelu, u Gazi je i dalje 90 talaca, od kojih je 30-ak proglašeno mrtvima u odsutnosti.

Dvadeset šest žena, djece, starijih, bolesnih ili ozlijeđenih talaca bi trebalo biti oslobođeno u prvoj, šestotjednoj fazi primirja.

Hamas je kasno u nedjelju pružio popis na kojem je opisano njihovo stanje. Izraelske vlasti su rekle da vjeruju da je većina onih koji će biti pušteni u prvoj fazi živa te da strahuju za živote preostalih.

Nisu dale nikakve nove pojedinosti otkako su zaprimile popis.

Banov je rekao da očekuje da će neki od idućih talaca biti bolesniji i ljudi koji su preminuli dok su bili u Gazi.

