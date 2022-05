Švedska i Finska i službeno su predale zahtjeve za ulazak u NATO, kazao je glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg.

Stoltenberg je izjavio u srijedu da su Finska i Švedska službeno podnijele zahtjev za pridruživanje najvećem vojnom savezu na svijetu.

Njihov potez je potaknut zabrinutošću zbog sigurnosne situacije nakon ruske invazije u Ukrajini.

"Srdačno pozdravljam zahtjeve Finske i Švedske za ulazak u NATO. Vi ste naši najbliži partneri", rekao je nakon što je primio pisma veleposlanika dviju nordijskih zemalja.

