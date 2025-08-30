Šefica Crvenog križa: "Nemoguće je masovno evakuirati Gazu na siguran način"

Čelnica Crvenog križa upozorila je u subotu da će biti nemoguće zaštititi sigurnost ljudi tijekom masovne evakuacije grada Gaze, dok Izrael pojačava svoje napade.

Izrael nastavlja s planom preuzimanja potpune kontrole nad cijelim pojasom Gaze, počevši od grada Gaze, s ciljem uništenja Hamasa nakon gotovo 23 mjeseca rata, dok se suočava s globalnim kritikama zbog gladi u opkoljenoj enklavi.

"Nemoguće je da se masovna evakuacija grada Gaze ikada provede na siguran i dostojanstven način u trenutnim uvjetima", rekla je predsjednica Crvenog križa Mirjana Špoljarić u izjavi.

Evakuacija bi izazvala masovno raseljavanje stanovništva koje nijedno drugo područje u pojasu Gaze nije sposobno apsorbirati, u vrijeme ozbiljne nestašice hrane, skloništa i medicinskih potrepština, rekla je Špoljarić.

Izraelska vojska u petak je izjavila da će "nastaviti podržavati humanitarne napore uz tekuće manevre i ofenzivne operacije protiv terorističkih organizacija u pojasu Gaze kako bi zaštitila državu Izrael".

Izrael je pozvao civile da odu na jug palestinske enklave.

Mnogi ljudi u gradu Gazi ne mogu slijediti naredbe za evakuaciju jer gladuju, bolesni su ili ozlijeđeni, rekla je Špoljarić.

Međunarodno humanitarno pravo nalaže Izraelu da osigura civilima pristup skloništu, sigurnosti i hrani kada se izdaju naredbe za evakuaciju.

"Ovi uvjeti trenutno se ne mogu ispuniti u Gazi. To čini bilo kakvu evakuaciju ne samo neizvedivom već i neshvatljivom u sadašnjim okolnostima", rekla je Špoljarić.