Elitni snajperist koji je čuvao kanadskog premijera iznio intrigantnu teoriju o atentatu: "Čim sam vidio fotografiju, to mi nije imalo smisla"

Cijenjeni veteran koji je 14 godina proveo kao elitni snajperist, a danas je pjevač country-glazbe, iznio je teoriju prema kojoj je atentator na Trumpa mogao imati pomoć iznutra.

Dallas Alexander proveo je 14 godina u snajperskom timu kanadske vojske, a bio je zadužen za zaštitu svjetskih čelnika, uključujući i kanadskog premijera.

"Jako sam dobro upoznat s ovakvim stvarima i znam kako bi to trebalo izgledati, a ono što se dogodilo, uopće ne sumnjam da je napadač imao pomoć unutar agencije, organizacije ili pak vlade", rekao je u videu koji je objavio na svojim profilima na Instagramu i X-u, prenosi Daily Mail.

Istraga još uvijek traje te se vjeruje da je napadač Thomas Matthew Crooks djelovao sam. Crooks je legao na krov zgrade nedaleko od mjesta na kojemu je Trump držao govor te zapucao prema pozornici.

"Čim sam vidio fotografiju iz zraka onoga što su rekli da se dogodilo, odmah mi to nije imalo smisla. Ne možete usred bijela dana doći na krov zgrade koja se nalazi samo nekoliko stotina metara dalje od predsjednika. Ne možete doći u tu poziciju s oružjem dok predsjednik drži govor. To se jednostavno ne može dogoditi. Čak ne morate biti ni snajperist da bi vam to bilo je*eno jasno. Ti krovovi su najočitija mjesta na cijelome svijetu. Čak i učenici sedmog razreda znaju, kad ih pitaju što treba učiniti za osiguravanje sigurnosti neke osobe, da prvo treba pogledati krovove oko mjesta na kojem se osoba nalazi i koji su u dometu oružja", rekao je Alexander.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Trump otvorio dušu na letu za Wisconsin, mediji analiziraju život mladog atentatora: "Još u školi je htio u streljački tim, ali..."

"Dakle, nešto se dogodilo. Preočito je da je ovaj tip imao pomoć sa strane da bi se mogao naći u tom trenutku na tome mjestu. Ili je netko zažmirio ili je to bilo strateški isplanirano", rekao je veteran.

Na predizbornom skupu u Butleru u Pennsylvaniji u subotu napadač se popeo na povišeno mjesto s jurišnom puškom i ispalio nekoliko hitaca prema Trumpu, što je izazvalo paniku među okupljenim pristalicama.

Trump je pogođen metkom u uho i vidjelo se da je krvario.

Vatrogasac koji je bio gledatelj na skupu poginuo je, a još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno.

Dužnosnici FBI-a kasnije su rekli da je počinitelj, kojeg su ubili agenti tajne službe, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka u Pennsylvaniji.

Njegov motiv još nije jasan, a FBI-eva istraga je u tijeku.

Veteran koji je iznio ovu teoriju inače drži svjetski rekord u najdužem potvrđenom ubijanju snajperom, piše Daily Mail.