Usred noći jedna od stanovnica Šangaja, za potrebe ovog teksta nazvana Lucy, natjerana je zajedno sa susjedima da uđe u autobus. Nakon toga svi su zajedno odvezeni stotinama kilometara dalje od ''zaključane'' kineske metropole u improvizirani karantenski centar.

Nešto više od 25 milijuna stanovnika Šangaja već je tjednima zatvoreno u svojim domovima dok se gradske vlasti pokušavaju izboriti s epidemijom COVID-a i ostvariti tzv. ''COVID Zero'' plan. U međuvremenu na stotine tisuća pozitivnih odvezeno je u improvizirane objekte jer država ne dozvoljava karantenu kod kuće.

No, zanimljivo je da su i neki stanovnici koji su na testu bili negativni, javlja AFP, prisiljeni napustiti svoje domove i odvedeni u kampove izvan grada, također nekoliko stotina kilometara udaljene od njihovih domova.

"Policija nam je rekla kako u našem stambenom kompleksu ima previše pozitivnih slučajeva te da ne možemo nastaviti živjeti ovdje jer bismo se svi zarazili'', rekla je Lucy za AFP, a njezinu izjavu prenosi NDTV.

''Nismo imali izbora'', rekla je. Prema njezinim riječima, skupina negativna na virus poslana je u karantensko naselje sastavljeno od nekoliko stotina ''jednosobnih'' montažnih kabina. Završili su u susjednoj provinciji Anhui, udaljenoj 400 kilometara, a kako tvrdi Lucy, nitko od njih nije znao kamo idu. Ne znaju ni kada i pod kojim okolnostima mogu ići nazad kući.

Svakodnevno se događaju sulude stvari. Ljudi zaduženi za provedbu mjera pod golemim su pritiskom. Tako je jedan od stanovnika zabilježio kako su u mrtvačka kola ukrcali u vreći živog čovjeka. Srećom su to na vrijeme uočili, pa su ga vratili u ambulantu.

