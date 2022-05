Ministar obrane Mario Banožić dao je naslutiti, nakon što je mnoge iznenadilo što njegovo ime nije bilo zahvaćeno proteklom rekonstrukcijom Vlade, da bi se mogao mijenjati zakon, kojim bi se smanjile ovlasti predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je na pitanje novinara kako u istragu protiv župana Dekanića nije detaljno upućen jer istragu provodi USKOK, a on ne zna niti bi trebao znati detalje.

''Finska i Švedska su dvije države koje su gajile politiku neutralnosti, nisu bile članice NATO-a iako su usko surađivale. Njihova javnost je u nekoliko mjeseci, od početka ruske agresije na Ukrajinu, potpuno promijenila mišljenje. Radi se o promjeni koja nije došla preko noći. Takva je odluka za njih nužno egzistencijalna, ne radi se o hiru, to je procjena njihovih instituta za međunarodnu sigurnost, da su u toj mjeri ugroženi. Svjesni su kakvu će to reakciju izazvati, ali znaju da nemaju izbora'', rekao je Božinović.

''Mi smo se pridružili EU-u i NATO-u kako bismo ojačali međunarodnu poziciju Hrvatske i kako bismo uspjeli rješavati pitanja koja su preostala i koja su važna. Predsjednik ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO. BiH je europska država, ona je nužno okrenuta prema europskim integracijama i to je pozicija koju koristi kako bi Hrvatima u BiH bila omogućena jednaka prava kao i ostalim narodima u toj zemlji'', rekao je Božinović. Napomenuo je kako Bosna i Hercegovina izgubivši identitet bilo kojeg od tri konstitutivna naroda više ne bi bila Bosna i Hercegovina.

Nakon što nije želio izravno govoriti o sukobima ministra obrane Marija Banožića i predsjednika Zorana Milanovića, rekao je kako će ''napomenuti da možda nismo u svakom trenutku svjesni koliko je ozbiljna situacija u kojoj živimo. Njemačka je postrožila svoje sigurnosne zakone najviše u povijesti. Europske zemlje se naoružavaju, svjesne kolika je opasnost pred nama. Ovo je, kad gledamo na međunarodnoj sceni, daleko veći izazov nego '90. i '91. godina. Ja znam da Ministarstvo obrane već ima neko vrijeme na dnevnom redu i izmjene zakona o obrani''.

Ministar Banožić je u uvodnom odgovoru napomenuo kako on nije ni u jednom trenu spomenuo niti smanjenje niti povećanje ovlasti predsjedniku. ''Ja tu neću ništa raditi po pitanju ovlasti predsjednika, nego samo specificirati članke koji dovode do zabune i komplikacija zbog nejasnog zakona iz 2013. godine. On govori svašta u posljednje vrijeme, ja ga više ni ne slušam, a vidim da ni građani više to ne slušaju'', rekao je ministar obrane.

Kada je u pitanju nabavka zrakoplova, koju je predsjednik u nedjelju nazvao političkim, a ne vojnim poslom, Banožić je istaknuo da je, koliko se on sjeća, ''predsjednik tada pohvalio posao nabavke zrakoplova. Ne znam kako je došlo do ovog zaokreta''.

Naveo je kako on želi samo izmjene zakona u segmentima u kojima je nejasno tko kakvu odluku može donijeti. ''Ne želim sukobe koje moraju gledati i trpjeti vojnici'', rekao je.