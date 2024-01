Jake eksplozije u ruskom Belgorodu i na okupiranom Krimu

Jake eksplozije čule su se tijekom noći u dijelovima jugozapadne Rusije i na okupiranom Krimu. Ruski dužnosnici kažu da je pogranični grad Belgorod, gdje je u subotu ubijeno 25 ljudi, ponovo napadnut, kao i Sevastopolj na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil.

Posljednjih dana intenzivirao se zračni rat između Rusije i Ukrajine, piše BBC.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Rusija lansirala oko 300 projektila i 200 dronova u pet dana. Rusija je pokrenula dosad najveći zračni udar od početka rata krajem prošlog tjedna, ubivši više od 40 ljudi. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na Belgorod u kojem je također ozlijeđeno više od 100 ljudi.

Tijekom noći na srijedu u Belgorodu su zabilježene nove eksplozije. Guverner regije kaže da je uništeno nekoliko dronova.

U Sevastopolju, najvećem gradu na ukrajinskom poluotoku Krimu pod ruskom okupacijom, oboren je projektil iznad luke, objavio je na Telegramu proruski guverner Mihail Razvožajev. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti, piše BBC.

U utorak su ruski projektili pogodili najveće ukrajinske gradove, uključujući Harkiv i Kijev. Ubijeno je najmanje pet ljudi, ranjeno desetak.

Ti su napadi uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao pojačati udare kao odgovor na nedavne napade Ukrajine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak da ukrajinsko bombardiranje Belgoroda u subotu, u kojem Rusija tvrdi da je ubijeno 25 civila, "neće proći nekažnjeno".

Od petka, kada je Moskva izvela najtežu noć bombardiranja od početka rata, Kijev tvrdi da je Rusija lansirala više od 300 bespilotnih letjelica i raketa raznih vrsta na gradove diljem Ukrajine.

