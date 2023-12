VIDEO Žestok napad na ruski Belgorod: Eksplozije diljem grada, izdana hitna upozorenja

U tijeku je žestok napad na ruski Belgorod. Snimke na društvenim mrežama pokazuju kako je diljem grada došlo do više eksplozija te da gore zgrade, auti... Iako još nema detalja o eventualnim žrtvama i ciljevima, regionalni guverner Vječeslav Gladkov kazao je kako je u napadu smrtno stradalo dvoje djece, a više ljudi je ozlijeđeno, javlja Reuters. Nepotvrđene informacije s ruske strane govore i o četvero mrtvih od kojih je troje djece.

Napad se dogodio oko 15 sati po lokalnom vremenu nakon čega se nad centrom grada nadvio crni dim. Pojedini vojni blogeri navode da je jedna od granata pala na klizalište koje se nalazi u centru grada na Sabornom trgu.

4 dead in #Belgorod after missile attack, air alert working again



"All residents should go down to shelter. The danger remains," reports Governor Gladkov. pic.twitter.com/igXKmbd4k1