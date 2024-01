Ukrajinci uzvratili napadom na Belgorod! Putin poručio: "Ovo neće proći nekažnjeno"

U novom ukrajinskom napadu na regiju Belgorod jedan muškarac je poginuo te je ranjeno sedmero ljudi.

Regionalni guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da je muškarca ubio projektil koji je pao pored njegovog automobila te da su četiri osobe ranjene.

Dužnosnici su rekli da je ruska protuzračna obrana oborila 17 ukrajinskih "zračnih meta", uključujući rakete ispaljene iz višestrukih bacača projektila te da je oštećen niz kuća i automobila.

