VIDEO Eksplozije u ruskoj zračnoj bazi! Ukrajinci masovno napadaju, o proboju preko granice oglasila se Rusija

U noći sa srijede na četvrak, u ruskom gradu Kalah na Donu u Volgogradskoj oblasti, smještenoj oko 900 kilometara jugoistočno od Moskve, odjeknule su eksplozije.

Vjeruje se da su eksplozije rezultat napada dronovima, a da je cilj napada bila zračna baza Marinovka u selu Oktjabrski, otprilike 20 kilometara od Kalaha na Donu. Stanovnici su počeli prijavljivati ​​eksplozije oko 3:30 po lokalnom vremenu.

Svjedoci iz obližnjih mjesta su izvijestili o između šest i deset glasnih eksplozija praćenih zvukovima dronova.

Ukrainian drones successfully attacked russian military airbase #Marinkovka in Kalach-on-Don raion, Volgograd oblast. Local residents reported hearing approximately 12 explosions around 3:30 am that started multiple fires.



Currently, the eyewitnesses observe smoke and munition…



Nakon eksplozija izbio je požar. Telegram kanal Baza objavio je da je jedan od dronova navodno presretnut nekoliko kilometara od uzletišta, dok su krhotine drugog drona pale na obližnju građevinu i izazvale požar, pišu ukrajinski mediji.

Absolutely nothing has happened this morning at Russia's Marinovka air base near Volgograd, calm down.

A towering black smoke plume is rising from #russia #Marinovka Air Base after as series of secondary explosions wracked the airfield early this morning following the successful 🇺🇦#Ukraine drone attack.



📝The ammo depot was definitely hit



Lokalne vlasti nisu dale službene informacije.

Rusija odbila još jedan ukrajinski pokušaj prodora preko granice

Ruske snage spriječile su ukrajinsku diverzantsku i izviđačku skupinu da probije granicu u zapadnoj regiji Brjansku, oko 240 km udaljenoj od mjesta ukrajinskog prodora u susjednu regiju Kursk, rekao je ruski dužnosnik.

Rusija je u srijedu rekla da su njezine snage napredovale u istočnoj Ukrajini i počele potiskivati ​​ukrajinske snage u regiji Kursku, premda je viši zapovjednik upozorio da se ukrajinske snage pregrupiraju za još jedan mogući napad.

Guverner Brjanska Aleksander Bogomaz rekao je da su graničari Savezne sigurnosne službe i ruske vojne postrojbe odbili napad ukrajinskog diverzantsko-izviđačke skupine u srijedu.

Rekao je da se pokušaj upada dogodio u okrugu Klimovo koji graniči s ukrajinskom regijom Černihiv. Regija Brjansk nalazi se sjeverozapadno od regije Kursk, gdje je od početka kolovoza u tijeku ukrajinski prodor.

Ukrajina je probila rusku granicu u regiji Kursk 6. kolovoza u pokušaju da prisili Moskvu da skrene trupe s ostatka bojišnice, premda su ruske snage nastavile napredovati u istočnoj Ukrajini posljednjih dana.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je oborilo 28 bespilotnih letjelica iznad ruskog teritorija, uključujući 13 u regiji Volgograd, sedam u Rostovu, četiri u Belgorodu, dvije u Voronježu i po jednu u regijama Brjansku i Kursku.



