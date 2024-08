VIDEO Ukrajina pokrenula veliki napad na Moskvu, šire se snimke

Ukrajina je pokrenula jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu, a ruske jedinice protuzračne obrane uništile su najmanje deset takvih letjelica, rekao je u srijedu gradonačelnik Podolska, grada smještenog 38 kilometara južno od ruske prijestolnice.

"Sustavi protuzračne obrane nastavljaju odbijati napade neprijateljskih letjelica. Neke od njih uništene su iznad Podolska. Ovo je jedan od najvećih pokušaja napada na Moskvu bespilotnim letjelicama. I dalje pratimo situaciju" napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu.

Ukraine 🇺🇦 has launched a massive kamikaze drone attack tonight on multiple locations in Russia, including Moscow, Rostov, Bryansk, and Belgorod pic.twitter.com/KxYh0NBliL — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 21, 2024

Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih osoba niti zabilježene štete, dodao je Sobjanin.

Ukrajina je u posljednjih par mjeseci više puta poslala jednu ili dvije bespilotne letjelice prema Moskvi, svaki put bez značajnih šteta.

Međutim, izgleda da je ovaj posljednji napad veći od onog iz svibnja prošle godine, kada je najmanje osam bespilotnih letjelica uništeno iznad glavnog grada, na što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da Kijev pokušava isprovocirati i uplašiti Rusiju.

The Mayor of Moscow Sergei Sobyanin says that Russian air defenses have shot down 10 UAVs tonight. He says this is one of the largest UAV attacks on Moscow. https://t.co/Fk4PJ3ru7yhttps://t.co/D1btneEetghttps://t.co/B9Lzrn2hWJhttps://t.co/b768uROrm3https://t.co/BKMIfnmCqo pic.twitter.com/hkY84VoGpI — Rob Lee (@RALee85) August 21, 2024

Ruski dužnosnici rijetko navode potpune podatke o napadima, uglavnom izvještavaju samo o bespilotnim letjelicama koje su uništile njihove jedinice protuzračne obrane. Također, i Rusija i Ukrajina rijetko otkrivaju pune razmjere štete koje nastanu kao posljedica međusobnih napada, osim u slučajevima kada je oštećena stambena ili civilna infrastruktura ili kada pogine civil.

🇺🇦🇷🇺🚨There has just been a UAV attack on Moscow an hour ago



The mayor of the Russian capital says about eight downed drones.



The Russian Ministry of Defense claims that ten drones were shot down.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Kursk pic.twitter.com/m7PkxLe9HA — Authentic World Updates (@worldupdates245) August 21, 2024

Spomenuti napad na Moskvu dio je obuhvatnijeg napada bespilotnim letjelicama iz Ukrajine, napomenuli su ruski dužnosnici, s obzirom da je sustav protuzračne obrane zaustavio 18 letjelica iznad regije Brjansk na jugozapadu Rusije i još nekoliko njih iznad drugih regija. No, ni tamo nisu zabilježene štete.

Kijev je posljednjih mjeseci pojačao zračne napade na ruski teritorij, no ističu da to čine ne bi li uništili ključnu infrastrukturu potrebnu za ruke ratne operacije. Također navode da su njihovi napadi odgovor na neprekidne ruske udare na ukrajinski teritorij.