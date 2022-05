Iako je pandemija negativno utjecala na gotovo sve segmente našeg života, u jednom je ipak polučila pozitivan učinak- podizanju svijesti o važnost tjelovježbe. Možda smo zbog nje navikli više vremena provoditi u svome domu, no poriv za kretanjem nije spriječila niti zatvorenost unutar četiri zida. O tome jesu li se rekreacijske navike u Hrvata promijenile i na koji način, razgovarali smo s Nedeljkom Vareškić, predsjednikom DŠR Aktivan život i voditeljem Trčaone.

„Pandemija je definitivno utjecala na osvještavanje o važnosti kretanja, a pogotovo u onih par mjeseci kada je bio jači lockdown. Ljudi su shvatili koliko im kretanje znači i tražili su načine kako udovoljiti tom prirodnom porivu. Sjećam se Facebook objava s nevjerojatnim pričama kako su ljudi čak išli u ekstreme i trčali maratone na balkonu ili u dnevnom boravku“, rekao je Nedeljko i dodao: „Po popuštanju mjera vidio se značajan porast broja rekreativaca na biciklima, na planinama i u sportsko-rekreacijskim centrima. Rekao bih da je u tom segmentu pandemija imala poželjan učinak.“

Jedan od vodećih uzroka smrt u Hrvatskoj jesu bolesti kardiovaskularnog sustava za koje često možemo okriviti manjak adekvatne tjelovježbe. Kako se zbog korone jako puno radnih mjesta preselilo u dnevni boravak, tako je nestalo i ono malo kretanja od posla i nazad koje smo činili do sada. Upravo zato je važno poraditi na podizanju svijesti tjelovježbe i motivirati ljude da se okrenu zdravom načinu života, a to je ono što čine u DŠR Aktivan život i Trčaoni.

DŠR Aktivan život Foto: PR

„Najbolji poticaj za uključenje u naše programe je iskren i točan uvid u ono što i kako radimo te koji su rezultati naših programa. Čitajući iskustva naših članova i slušajući njihove priče, ljudi se vrlo lako i brzo mogu poistovjetiti s njima i s onime što su oni postigli. Mi ne stvaramo vrhunske trkače, nego vesele ljude koji se u tih sat vremena odmore od svakodnevice i uz to rekreiraju“, rekao je Nedeljko.

Potreba za ljudskim kontaktom je u koroni bila od presudne važnosti, posebice u vrijeme lockdowna kada je sve bilo zatvoreno, a ostanak doma imperativ. Mnogi su tada morali promijeniti način poslovanja i osloniti se na digitalna rješenja. Isto je učinila i udruga Aktivan život koja je htjela da njihovi polaznici ne izgube motivaciju i nastave put do svog cilja čak i od kuće.

DŠR Aktivan život Foto: PR

„Za vrijeme lockdowna provodili smo online vježbanje s našim članovima. Bilo nam je važno zadržati ih u tom nekakvom modu vježbanja bez obzira što smo znali i mi i oni da to nije to, ali smo isto tako znali da to neće vječno trajati. Tako da nam je to online vježbanje bio samo kanal da ostanemo skupa i podrška jedni drugima“, rekao je Nedeljko i dodao: „Tu smo imali sreće što smo imali jaku podršku našeg Internet providera A1 jer bez stabilnog i jakog interneta ne bismo mogli imati live streaming vježbanja. Inače, u doba pandemije pokazala se važnost i snaga kvalitetnih IT rješenja.“

Kako se u vrijeme pandemije sve što je bilo offline prebacilo online, A1 je shvatio koliko je važna brza i stabilna veza, posebice za male poduzetnike koji nastoje održati svoje poslovanje živim. Zato su ponudili najkonkurentniju fiskalnu, ali i mobilnu uslugu koja je prema mjerenjima korisnika na platformi Speedtest® kompanije Ookla® daleko najbrža u Hrvatskoj. Zbog toga su polaznici programa udruge Aktivan život mogli uživati u streamingu najbolje kvalitete i održavati kontakte s ostalima članovima grupe kako bi se nastavili međusobno motivirati i ostvariti ciljeve koje su si postavili na samom početku.

Nedeljkom Vareškić Foto: PR

„Socijalna komponenta kod nas je inače jedna od ključnih karika. Ljudi vrlo brzo ostvare neke svoje početne ciljeve (istrčati 5 km u komadu) i tu bi ih dosta stalo i odustalo ali se u međuvremenu povežu s ostalim članovima grupe i u principu kod nas ostaju zbog druženja (na treninzima) s osobama iz grupe. Jer, s njima provode dva do tri puta tjedno po sat,dva vremena i bilo bi čudno da se ne povežu i ne iskoriste to vrijeme za zabavu i razonodu u ovim izazovnim vremenima“, rekao je Nedeljko.

Iako će mnogi reći kako su se navike Hrvata po pitanju rekreacije promijenile i da sve više biraju aktivnosti na otvorenom od onih na zatvorenom, Nedeljko vjeruje kako to ipak nije tako.

„Smatram da su osobe koje su se „navukle“ na vježbanje u zatvorenom jedva čekale povratak u dvorane (teretane, košarka, odbojka, nogomet) dok su se oni koji su više ljubitelji outdoor aktivnosti vratili u prirodu. Nemam dojam da se više vježba vani nego unutra. Ono što je možda više utjecalo na tjeranje vježbača vani je zagrebački potres koji je zatvorio neke dvorane“, rekao je Nedeljko.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom A1 po najvišim profesionalnim standardima.