VIDEO Dvoje poginulih, 40-ak ozlijeđenih i stotine tisuća bez struje: Tajfun pogodio poznato turističko središte

Oluja je u Istočnom kineskom moru išla prema sjeverozapadu brzinom od oko 222 km/h, objavila je Japanska meteorološka agencija

Dvije su osobe poginule u Okinawi, popularnom turističkom odredištu nekih 1.600 km jugozapadno od glavnog grada Japana Tokija, objavila je tamošnja televizijska kuća NHK. Ukupno je 41 osoba ozlijeđena u prefekturama Okinawa i Kagoshima.

One killed, thousands without power as #TyphoonKhanun batters #Japan's Okinawa pic.twitter.com/RMSVsh1Sbs