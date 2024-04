VIDEO Objavljena snimka strašne nesreće: Dva vojna helikoptera sudarila se tijekom vježbe, poginulo 10 ljudi

U mornaričkoj bazi u državi Perak zbog proslave 90. godišnjice mornarice koja se održava u svibnju u obuci su sudjelovali vojni helikopteri.

Tijekom vježbi sudarila su se i srušila dva vojna helikoptera, a pritom je poginulo 10 ljudi koji su bili u njima. "Na licu mjesta je potvrđeno da su sve žrtve mrtve", objavila je malezijska mornarica i dodala da su ostaci poslani u bolnicu na identifikaciju, javlja BBC.

