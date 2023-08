VIDEO Dramatična snimka: Avion pao na autocestu, poginulo devetero ljudi

Luksuzni privatni zrakoplov srušio se i eksplodirao na malezijskoj autocesti, a navodno je poginulo najmanje devetero ljudi.

Zrakoplov je prevozio šestero putnika uz dva člana posade, a oko 15 sati pao je na autocestu gradu Elmina u Shah Alamu, pokrajini Selangor nakon polijetanja s otoka Langkawi.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka posljedica nesreće na kojoj se vidi olupina srušenog zrakoplova na travi uz autocestu iz koje izlazi gusti crni dim.

🚨#BREAKING: A aircraft carrying 8 people crashes while attempting to land at Sultan Abdul Aziz Shah Airport #Malaysia pic.twitter.com/aOoLOLyNT8