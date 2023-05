Regionalni guverner Venjamin Kondratjev tvrdi da je požar u rafineriji nafte Afipski izazvao dron, ali da je požar brzo ugašen.

Požar koji je buknuo u rafineriji nafte Afipski koja se nalazi u blizini crnomorske luke Novorosijka u Kranodarskoj regiji najvjerojatnije je uzrokovao dron, objavio je regionalni guverner Venjamin Kondratjev.

U poruci poslanoj na aplikaciji Telegram Kondratjev je dodao kako je požar brzo ugašen i kako nije bilo žrtava.

Drone strikes across Russia continues. The Afipsky oil refinery in Russia's Krasnodar Krai was hit pic.twitter.com/qEOFyMQaxW