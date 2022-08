Oko 70 vatrogasaca bori se s buktinjom na željeznici u Southwarku u južnom Londonu. Plamen se proširio i na obližnje parkiralište zapalivši dva električna automobila. Ljudi su panično bježali ulicama.

Izbio je veliki požar na londonskom željezničkom kolodvoru u srijedu prijepodne. S buktinjom se bori 70-ak vatrogasaca, a požar se proširio na obližnje parkiralište zapalivši dva električna automobila.

Stavljen je pod kontrolu, javili su tamošnji vatrogasci oko 12:30.

The fire under the railway arches in #Southwark is now under control but crews will remain on scene. There are currently no reports of any injuries. Our fire investigators will now begin their investigation into the cause of the blaze https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/v26jwdc0yC