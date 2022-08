Čak 20 putnika zadobilo je opekline, od kojih troje teže, nakon što su iskočili iz vlaka koji je zahvatio šumski požar u blizini Castellóna na sjeveroistoku Španjolske.

Vlak, na putu od Sagunta u istočnoj pokrajini Valencia, do Zaragoze, stao je dok se strojovođa, uvidjevši da je zbog požara preopasno za nastavak, pripremao voziti vlak unatrag.

Brojni putnici, u strahu da vlak ne proguta vatra, panično su pobjegli nakon što su razbili prozore.

Dvoje s najtežim opeklinama evakuirano je helikopterom, dok su ostali, među njima i djevojčica stara oko 10 godina, prebačeni u obližnje bolnice.

Vlak, u kojem je bilo 48 putnika, stao je i prije nego što je strojovođa uspio udaljiti se od požara, nekoliko putnika je razbilo prozore i pobjeglo na tračnice.

"Kada su vidjeli da su okruženi vatrom, vratili su se u vlak i nekoliko njih je zadobilo opekline", rekao je glasnogovornik španjolske željezničke kompanije Renfe, piše Guadian.

