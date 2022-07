Avion marke Antonov koji je navodno letio u Jordan ili Iran, srušio se večeras oko 23 sata kod grada Kavale u Grčkoj, javljaju srpski mediji.

Oni, pozivajući se na grčke medije, navode da je riječ o avionu koji je letio iz Srbije. Air Live također piše kako je riječ o letu iz Srbije.

I vatrogasne ekipe i vozila hitne pomoći odmah su stgle na mjesto događaja.

Traje akcija traganja i spašavanja. U okolnim mjestima prekinuta je električna energija.

Antonov cargo aircraft crashes near #Kavala region Northern #Greece

According to the first infos its a Ukrainian plane, departed from Serbia to Jordan, the pilot requested emergency landing but didnt make it. No houses in the accident area. https://t.co/CxXniNVjpz