U ekstremnoj turbulenciji koja je pogodila putnike i posadu zrakoplova na letu iz Luande u Angoli za Lisabon u četvrtak ozlijeđeno je 10 osoba.

Posljedice ekstremne turbulencije koja je pogodila putnike i posadu zrakoplova angolskog državnog zračnog prijevoznika TAAG Angola Airlines pojavile su se na društvenim mrežama i pokazuju kakav je kaos nastao u kabini aviona.

Obroci, čaše, boce, pladnjevi... nema što nije poletjelo kad je zrakoplov ušao u područje nestabilnih zračnih strujanja na letu iz Luande u Angoli za portugalsku prijestolnicu Lisabon u četvrtak.

Drama u pravom smislu riječi rezultirala je i time da je ozlijeđeno 10 osoba, piše observador.pt, a među njima su i dva člana posade, te je osam putnika potražilo liječničku pomoć. Mnogi su nakon slijetanja u lisabonsku zračnu luku pokazivali simptome tjeskobe.

Na snimci koja se širi društvenim mrežama mogu se vidjeti razbacane stvari te mrlje od hrane i pića po cijeloj kabini, pa i na stropu na kojem su napuknute i izbušene ploče, a dio je izvaljen iz ležišta.

