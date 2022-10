Let od Madrida za Buenos Aires pretvorio se u pravu noćnu moru nakon što je avion iznad Atlantika upao u snažne turbulencije.

Avion je iz Madrida poletio 18. listopada u 20:21. Sedam sati nakon, nedaleko od brazilske obale, snažne turbulencije uznemirile su 271 putnika i 13 članova posade.

Uznemireni putnici vrištali su u strahu za život, padali su po kabini, a jedan od putnika slomio je nos kada je udario u strop, piše Daily Mail.

