Hrvatska vojska ne ide u Ukrajinu, ali idu dragovoljci i to deseci njih. Pozvao ih je i ukrajinski predsjednik, a jedan od njih za Dnevnik Nove TV otkrio je i svoje razloge za taj opasan pothvat.

S puta za Ukrajinu Dnevniku Nove TV javio se 20-godišnji dragovoljac iz Zagreba. Ima želju pomoći napadnutoj državi.

"Mi se nalazimo na ukrajinskoj granici s Mađarskom od koje nas dijeli jedno sat, sat i pol vožnje. Idemo na bojišnicu pridružiti se ukrajinskom narodu, stati uz bok ukrajinskom narodu i našim Hrvatima jer svi znamo da ovaj rat teško da će stati samo na Ukrajini", kaže mladić.

Ukrajinski predsjednik pozvao je dragovoljce iz cijelog svijeta da dođu pomoći. Hrvati se organiziraju i putem društvenih mreža, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Služba traje do okončanja sukoba, odnosno do demobilizacije pripadnika Teritorijalne obrane. Plaće nema, osigurana je samo hrana i smještaj", piše u pozivu.

"Jučer je već oko 30 dečki iz Zagreba otišlo za Ukrajinu, danas ujutro otišao je Split, u šest ujutro otišao je Zagreb, to smo mi. Dolaze dečki iz Osijeka, iz Splita. Dolazi sutra oko dvjestotinjak vojnika", kaže dragovoljac.

Plaću, kaže, neće dobiti. Inače, onom tko za novac sudjeluje u oružanom sukobu prijeti i do tri godine zatvora.

"Pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i idu tamo na osobnu odgovornost, rekao je u nedjelju premijer Andrej Plenković.

Englez Steve Gaunt '91. je došao braniti Hrvatsku i ostao je tu živjeti. Za dragovoljan odlazak u Ukrajinu kaže: "Ovaj put ne bih poslao moje sinove, ne bih pustio moje sinove da idu. Hrvatska se borila za samostalnost, nije imala vojske, ni oružje, ni ništa skoro, ali Ukrajina je već samostalna država i ima vojska i svašta."

A dragovoljci idu na vrlo opasan teren.

"Nikad ne znaš šta će bit, možeš gubit život i od jedne i od druge strane. Stranac je uvijek u sredini negdje, dodaje Gaunt.

Dragovoljce koji su branili Hrvatsku spominju i u Ministarstvu branitelja i poručuju - svima koji tako pomažu Ukrajini u obrani žele uspjeh.

Kome se mogu javiti dragovoljci?

U Dnevnik Nove TV uživo se javio reporter Ivan Čorkalo. Voditelji su ga pitali što će dragovoljci kada stignu u Ukrajinu? Komu se stavljaju na raspolaganje, službenim vlastima ili?

"To je osjetljivo pitanje i moram priznati da je poruka iz Ukrajine stvorila određenu pomutnju. Nakon što sam jučer na Twitteru objavio da je prva grupa iz Hrvatske spremna otići u Ukrajinu javilo mi se barem 20 ljudi koji su me pitali što trebaju napraviti. Jedina i prava stvar je javiti se ukrajinskom veleposlanstvu. Dobit će upute, mogu li ih primiti, trebajuli i ih i kada, trebaju proći i neke provjere. To je jedini legalni put da se priključe ukrajinskoj vojsci.

Premijer je kazao kako će dragovoljci ići na vlastitu odgovornost. To je veliki rizik, ne znaju tko će ih primiti, ako ih uopće puste u zemlju, ne znaju kamo idu, mogu ih opljačkati. Na sve načine riskiraju vlastiti život. Tko želi neka se za sve informacije obrati ukrajinskom veleposlanstvu, tu nema ništa nelegalno, to je poziv ukrajinskog predsjednika. Tko ide na vlastitu odgovornost, riskira živu glavu, nije pametno", poručuje Čorkalo.

